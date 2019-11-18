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高雄立委選舉委登記首日 黃昭順不甩郭新政

2019-11-18 10:02聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

高雄市選委會今天起受理立法委員受理登記，首日就火藥味十足，第3選區的黃昭順搶先登記，同選區的郭新政也要跟黃昭順直球對決，但黃昭順不予理會，在登記結束立即離去，反倒郭新政因為提供的資料不符規定，反而在上午9點30分補件後才完成登記。

郭新政說，她是在上午7點50分就到場，但在8點開始受理記時，但是後來黃昭順和黃柏霖陸續到場，郭新政一度還上前向黃昭順握手，但黃沒有和郭握手，黃昭順在完成登記後就匆匆離去。

今天上午到10點前完成登記的有黃柏霖、黃昭順和郭新政。

高雄市選舉委員會指出，第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉將在明年1月11日舉行投票，選舉共有3張選票，包括總統副總統、區域或原住民立法委員及全國不分區立委政黨票，高雄市選舉人數預估將近230萬人，動員的投票所工作人員也將達２萬7千多人，都是全國第二高。

高雄市立委選舉今天上午記第三選區黃昭順（右坐者）和郭新政（左立者）直球對決 。記...
高雄市立委選舉今天上午記第三選區黃昭順（右坐者）和郭新政（左立者）直球對決 。記者謝梅芬／攝影
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高雄市立委選舉第三選區的郭新政上午參記和同選區的黃昭順直接對上，不過，因為資料證...
高雄市立委選舉第三選區的郭新政上午參記和同選區的黃昭順直接對上，不過，因為資料證件不符規定，後來補件後，才在上午9點30分才完成登記。記者謝梅芬／攝影
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