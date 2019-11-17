高雄市本周釋出上千職缺 多家廠商舉行專案徵才

2019-11-17 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／即時報導



高雄市勞工局本周舉辦8場徵才，共有44家廠商釋出1000個以上職缺，有多家傳統製造業及電子業徵求操作工，全聯、摩斯漢堡及信實物業管理均有專案徵才，相關訊息可至高雄人力銀行網站查詢，或電洽07-733-0823轉408。

11勞工局表示，11月19日（周二）下午2點到3點30分在正文里活動中心（高雄市苓雅區福德二路77號2樓，07-5509848），由日月光半導體徵操作工30人，華泰電子徵操作工30人，亨欣工業徵操作工25人，富岳冷凍食品廠徵操作工11人、環宏工業徵操作工25人、嘉津工業徵操作工19人。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

此外，亞瑟環境清潔公司徵配送員5人，堉恩居家長照機構徵居家照服員5人，佳馨居家長照機構徵照服員5人，高雄市路竹社會福利協會徵照服員10人、高雄市不老天使守護協會徵居家家事服務員7人。

同天下午午2點到3點30分在三民就服站（高雄市三民區大順二路468號10樓，07-3837191），泉成潮汕美食公司徵儲備幹部5人、外場服務人員20人、廚房助手20人，東州互聯網實業徵教育訓練專員1人、客服專員16人，閩福發實業徵貨車司機6人、粗工8人。

20日（周三）下午1點30分到4點在左營就服站（高雄市左營區忠言路189號，07-5509848），邀請知名連鎖餐廳「海底撈火鍋」到站進行專案徵才，提供40名內外場餐飲服務員職缺，月薪31K起。同天下午2點30分到4點在楠梓就服站（高雄市楠梓區學專路777號A棟2樓，07-3609521）由「信實物業管理顧問公司」到站專案徵才，提供40名機械維護保養員職缺，月薪27K起。

同天下午2點30分到4點在鼎力、鼎中、鼎盛聯合里活動中心（高雄市三民區鼎力路125-1號B1，07-3837191），享溫馨旅行社徵業務領隊10人、網站美編行銷2人、團控op2人，漢程汽車客運徵市區公車駕駛長15人，力行保全徵保全員7人、清潔員4人，水靈科技徵路邊停車開單員10人、號誌維修員3人。

21日（周四）下午2點到4點在鳳山行政中心大禮堂（高雄市鳳山區光復路二段132號，07-7410243），與台灣更生保護會高雄分會舉辦社區徵才暨更生技訓成果展，有16家廠商參與，開出「電機工程師、餐飲服務生、清潔員、工務技術員、駐點人員」等200個以上職缺，平均薪資達27K以上。

同天下午2點到3點30分在左營就服站（高雄市左營區忠言路189號，07-5509848），來來超商儲備幹部3人、門市職員3人，統茂數技硬體線路工程師5人，日安環保工程徵清潔員18人，台灣士瑞克保全徵保全員12人、停車場管理員3人，全聯實業公司徵助理營業員10人、計時人員20人，環宏工業公司徵操作工25人，頎邦科技徵操作工195人。