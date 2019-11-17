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2個月吸4萬人次 屏東這裡比遊樂區受歡迎

2019-11-17 18:20聯合報 記者翁禎霞／即時報導

這是遊樂區？還是公園？屏東縣今年大力改造公園環境，目前已在市區完成3處，其中位於和平公園的共融遊戲場，短短兩個月就吸引超過4萬人次使用，人氣比遊樂區還要旺，縣府表示，和平共融公園是南部特色遊具最多的共融公園，這也是屏東縣實施公園管理自治條例以來，首座納入社區兒童及身障者意見的公園，果然大受歡迎。

過去的公園多半引進罐頭式遊具，為了讓公園更符合民眾的需求，屏東縣政府參考國外的模式，自去年起陸續開發共融公園，目前在台糖縣民公園、永大公園及和平公園，都設有共融式的遊憩設施。

屏東縣政府社會處長劉美淑表示，所謂共融是希望各年齡層的民眾可以接近公園，不再只是單為兒童或老人而設，同時希望身障者也可以多多走出戶外、利用遊憩設施，因此各個遊具都經過設計師重新設計。

以和平公園共融遊戲場為例，縣府今年投入了3500萬元，在公園內設置了沙坑、步道、無障礙設施、連盪鞦韆、溜滑梯都設計得極具特色，今年6月啟用以來，每天都吸引社區民眾前往，還有附近鄉鎮的家長每周都帶小孩前往利用設施，一位家長說「比遊樂區還好玩，而且還免費」。

最特別的是，這是縣府今年4月修正公園自治管理條例以來，首度利用親子工作坊等收集家長及兒童的意見，再著手規畫共融公園設施，果然更符合家長及孩子的期待，根據縣府統計，從6月到8月底止，短短兩個月已吸引超過4萬人次使用。

縣府表示，未來還會尋找適合的公園場域改造，讓共融精神走進社區，同時擴及其他鄉鎮。

屏東市和平公園的共融遊戲場啟用以來，已吸引超過4萬人次，比遊樂區的人氣還要旺。記...
屏東市和平公園的共融遊戲場啟用以來，已吸引超過4萬人次，比遊樂區的人氣還要旺。記者翁禎霞／攝影
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屏東市和平公園的共融遊戲場啟用以來，已吸引超過4萬人次，比遊樂區的人氣還要旺。記...
屏東市和平公園的共融遊戲場啟用以來，已吸引超過4萬人次，比遊樂區的人氣還要旺。記者翁禎霞／攝影
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屏東市和平公園的共融遊戲場啟用以來，已吸引超過4萬人次，比遊樂區的人氣還要旺。記者翁禎霞／攝影
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屏東市和平公園的共融遊戲場啟用以來，已吸引超過4萬人次，比遊樂區的人氣還要旺。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣政府身障者

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