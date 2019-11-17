「高雄水陸戲獅甲」基隆長興呂師父龍獅團奪冠40萬入袋

2019-11-17 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／即時報導



「高雄水陸戲獅甲」總成績揭曉，台灣基隆長興呂師父龍獅團在第二天陸樁賽程，以技術和創意勝出，一舉贏過前一天領先的中國及香港隊伍，以19.56分獲總冠軍，贏得40萬元獎金；中國比麟堂龍獅團以些微成績之差19.52分獲亞軍，來自香港的潤福堂國術龍獅總會也以俐落技巧拿下19.49分獲得季軍。

「高雄水陸戲獅甲」今天進入第二天國際標準公樁賽程，共有來自台灣、中國大陸、新加坡、馬來西亞等8支獅隊參與，馬來西亞麻坡關聖宮龍獅團、高雄兩廣龍獅戰鼓團不慎落樁，但仍繼續上樁完成比賽，展現運動家精神。

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去年奪下冠軍的「獅王」中國比麟堂龍獅團，與來自香港的潤福堂國術龍獅總會首日戰得難分難捨，第一天賽程同分，台灣基隆長興呂師父龍獅團實力也不容小覷緊追在後，第二天更突破兩強敵環伺，展現地主國優勢勝出。

呂師父龍獅團在台灣創團已有一甲子歷史，傳承至今已23代，挾著勢在必得的氣勢，在高難度的樁上套路外，也以幽默劇情詮釋獅王協助孫悟空對戰牛魔王的過程，最後一腳踢翻牛魔王，讓現場觀眾笑聲及驚呼聲連連，贏得次日賽事最高分。

來自香港的潤福堂國術龍獅總會號稱帥哥美女團，以俐落的後空翻及精彩跳躍贏得滿堂彩；身為去年冠軍得主的中國比麟堂龍獅團，更以渾厚有力的一聲獅吼震懾全場，使出渾身解數在高樁上飛身跳躍，讓觀眾屏氣凝神，看得目不轉精。