山上花園水道博物館破20萬人 幸運兒逢結婚周年
2019-11-17 17:26
聯合報 記者謝進盛
／即時報導
開幕後遊客人數一路開紅盤的台南山上花園水道博物，今天下午入園遊客突破20萬人，前來視察的文化部長鄭麗君，更親贈賀禮給來自高雄一對夫妻，巧合的是，正是兩人結婚7周年慶，可說是雙喜臨門。
鄭麗君今天下午在文資局副局長張仁吉陪同，前往水道博物館視察，台南市政府文化局副局長周雅菁介紹園區整建過程指出，博物館內的原台南水道建築是國定古蹟，加上量體龐大，整修過程又遇到0206地震，可說是一波三折；房舍建築修復總經費約為2億4千多萬，感謝文化部補助1億4千多萬元，加上市府自行編列1億多元，才能順利開幕。
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鄭麗君也稱許園區維護用心，並期勉文化局在既有基礎上，繼續努力，將水道博物館打造成為兼具休閒、教育以及歷史傳承的文化場域。
這第20萬幸運兒，是來自高雄市小港區陳昱谷和郭絲琪夫妻檔，今天恰巧是他們7周年結婚紀念日，選擇到水道博物館遊憩慶祝，小倆口說，看到臉書上很多園區的打卡照片，興起一探究竟好奇心，除巧遇鄭麗君部長南下視察，更意外幸運之神眷顧，收到鄭麗君致贈的馬克杯、杯墊、徽章還有明信片、點心麵等，兩人笑說，真的太意外了。
文化局指出，山上花園水道博物館從10月國慶連續假期開園以來，因為腹地廣大，成為親子、銀髮族休憩最佳場所，開園滿月時，到園人數就已突破18萬人，目前假日都還有3至六千人到訪，第20萬名訪客順利下午誕生。
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