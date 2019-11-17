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她罹乳癌32周提早剖腹 戰勝病魔母子均安

2019-11-17 15:49聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

30多歲的吳媽媽懷孕20多周時，意外發現自己罹患乳癌，她一度為了要救命還是保住寶寶天人交戰，經與醫師團隊討論，決定在懷孕30周時進行外科手術割除腫瘤，並在32周剖腹產生下吳小弟弟；吳小弟因肺部發育不全，在新生兒加護病房待了40天才出院返家。

如今吳小弟已經3歲，吳媽媽也完成乳癌化療持續追蹤，母子均安，全家今天出席高醫舉辦的早產兒回娘家活動，幸福之情洋溢臉上。

今天是世界早產兒日，高醫新生兒科舉辦「守護小腳ㄚ、豬事幸福」活動，有60多位2歲半到5歲的早產兒回娘家，其中最小的早產兒，是出生時25周、只有691克的小妹妹，如今她和其他巴掌仙子們頭好壯壯，活力充沛地在活動現場跑給爸媽追，笑聲不斷，本身是小兒科醫師的高醫大校長鐘育志也到場為早產兒加油。

乳癌病友吳媽媽與另一半帶著已3歲的吳小弟弟回高醫，陪著孩子開心欣賞人偶帶動唱、氣球魔術先生等表演，也跟其他人交換媽媽經，分享照顧心得。她在孕期中因乳頭有異常分泌物察覺有異，檢查赫然發現罹患乳癌；努力走過抗癌歷程的她表示，「治療過程很辛苦，但為能往後跟小孩長久在一起，決定拚了！」

只是吳小弟出生後，發生早產兒常見的肺部合併症，小小身體插滿管子，「常覺得對孩子愧疚，真是難過的煎熬」，所幸在醫護人員的細心照護下，吳小弟弟住院40天後返家，吳媽媽也順利完成乳癌化療療程，且癒後良好，母子倆一起健康回娘家。

高醫小兒部新生兒科主任陳秀玲表示，該院每年約有200多位早產兒出生及入院治療，在跨科醫療團隊完整照護下，體重1000公克以上的早產兒存活率可達9成，1000公克以下及重度先天性疾病的新生兒，也有一定的治癒率。

吳小弟弟（中）因媽媽罹患乳癌，懷孕32周提早剖腹產，出生後卻出現肺部合併症，所幸...
吳小弟弟（中）因媽媽罹患乳癌，懷孕32周提早剖腹產，出生後卻出現肺部合併症，所幸住院40後返家，如今已是3歲的健康小朋友。圖／高醫附院提供
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吳小弟弟（中）因媽媽罹患乳癌，懷孕32周提早剖腹產，出生後卻出現肺部合併症，所幸...
吳小弟弟（中）因媽媽罹患乳癌，懷孕32周提早剖腹產，出生後卻出現肺部合併症，所幸住院40後返家，如今已是3歲的健康小朋友。記者蔡容喬／攝影
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高醫新生兒科舉辦「守護小腳ㄚ、豬事幸福」活動，有60多位2歲半到5歲的早產兒回娘...
高醫新生兒科舉辦「守護小腳ㄚ、豬事幸福」活動，有60多位2歲半到5歲的早產兒回娘家。圖／高醫附院提供
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