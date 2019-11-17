全台步道票選 立委邱志偉替北高雄兩步道拉票
2019-11-17 15:45
聯合報 記者徐白櫻
／高雄即時報導
因應行政院宣布台灣山林解禁，網站健行筆記舉辦「全台縣市步道大票選」，活動，北高雄有小崗山登山步道及彌陀區漯底山自然公園兩條步道入圍。立委邱志偉表示，兩條步道登高後皆有極佳視野，呼籲高雄市民踴躍替兩條步道投票。
交通部觀光局將2020年定為「脊梁山脈旅遊年」，戶外運動網站健行筆記舉辦「全台縣市步道大票選」，票選活動1日開跑，票選至11月30日，全台各縣市選出20或是40條候選步道，共有17縣市參加票選活動。
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小崗山登山步道在阿公店水庫附近，距離「崗山之眼」不遠，登高後，阿公店水庫、岡山市區等地景觀宜人；漯底山自然公園步道位於彌陀區，山頂上能遠眺台灣海峽、彌陀街區，還能近距離觀察月世界泥岩惡地與軍事設施。
立委邱志偉表示，兩條入圍步道登都有很好的視野展望，不過兩步道年久失修，部分路段容易發生危險，已向水土保持局、台電等單位爭取整修經費，完工後可提供更安全遊憩空間。
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