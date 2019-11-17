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補助利多！全台農機大缺貨 農民要等半年才能交貨

2019-11-17 14:31聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

行政院農業委員會宣布開辦大型農機補助政策，農民可獲得3分之1或5分之2不等金額補助。美濃平原是高雄市重要農業耕作區，此次白玉蘿蔔季，三家農機廠商到場設攤，展示農機詢問度很高，不過農民看得到、買不到。三家業者代表異口同聲說，大型農機全台大缺貨，現在訂貨要等半年才能交貨。

總統蔡英文10月29日出席「大型農機應用發表會」，宣布政府投入新台幣8億元補助農民購買曳引機、收穫機等大型農機。農委會指出，11月1日到30 日受理申請，若今年來不及購買，明年1月1日到9月30日繼續實施。

美濃農會指出，108年農糧署小型農機補助，美濃區申請1300台，此次「2019美濃白玉蘿蔔還有好豆季」活動適逢大型農機補助政策，因應農民購買需求，邀請碩文、上舜與強鹿三大代理廠商設攤展示，5台曳引機現場交貨。

黃姓營業經理說，政策宣布後，國內曳引機與收穫機等大型農機現貨銷售一空，因大型農機皆是國外進口，下單後才能生產，完工後海運來台，現在預定要等半年後才能交貨，旱田與水田需要的馬力不一，農民需要的型號也會不同，至少已有50台訂單排隊等候中。

大型曳引機是農民整地的重要工具，旱田的馬力需要大一點，農民仔細詢問相關功能。記者...
大型曳引機是農民整地的重要工具，旱田的馬力需要大一點，農民仔細詢問相關功能。記者徐白櫻／攝影
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三大農機貿易商應邀到場展示大型農機，各型農機詢問度都很高。記者徐白櫻／攝影
三大農機貿易商應邀到場展示大型農機，各型農機詢問度都很高。記者徐白櫻／攝影
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「2019美濃白玉蘿蔔還有好豆季」活動持續兩天，大型農機展吸引很多農民目光。記者...
「2019美濃白玉蘿蔔還有好豆季」活動持續兩天，大型農機展吸引很多農民目光。記者徐白櫻／攝影
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