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「正覺寒冬送暖」關懷列車今天到高雄市

2019-11-17 12:44聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

「正覺寒冬送暖」活動今天啟動，將分別在高雄、屏東地區共送出75萬元的紅包，受惠的鄉親約500人，上、下午分兩場在正覺高雄講堂共24里參與，約240名里民出席。

正覺教育基金會程正賢執行長致贈每名里民1500元的愛心紅包、磁鐵書籤與美味點心，表達誠摯的關懷與祝福；對於無法出席參與聯辦的鄉親，志工也會在里長陪同送愛心紅包到家。

今天上午是鼓山區10個里，下午場是鳳山區，志工還安排逗趣的短劇「自我保護—停看聽」，透過文學故事鼓勵布施的美德，強調守護相助的重要，並提醒民眾，宗教騙財騙色的手法及特色。

正覺教育基金會今年在全台要辦22場「正覺寒冬送暖」和3場「品德之星」頒贈活動，送出800萬元現金；受惠的里民和學生共約5833人。

正覺關懷社會底層貧寒孤苦的民眾，年年辦「正覺寒冬送暖」活動，今年已邁入第8年，從101年到108年總計全台受惠人數達3萬4373人，送出4340餘萬元，所有經費都來自學員與會員的捐獻。

正覺關懷社會底層貧寒孤苦的民眾，年年辦「正覺寒冬送暖」活動，今年邁入第8年，總計...
正覺關懷社會底層貧寒孤苦的民眾，年年辦「正覺寒冬送暖」活動，今年邁入第8年，總計全台受惠人數達3萬4373人，送出4340餘萬元，所有經費都來自學員與會員的捐獻。記者謝梅芬／攝影
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正覺教育基金會今天為高雄地區弱勢族群準備1500元的愛心紅包及磁鐵書籤。記者謝梅...
正覺教育基金會今天為高雄地區弱勢族群準備1500元的愛心紅包及磁鐵書籤。記者謝梅芬／攝影
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正覺關懷社會底層貧寒孤苦的民眾，年年辦「正覺寒冬送暖」活動，今年邁入第8年，總計...
正覺關懷社會底層貧寒孤苦的民眾，年年辦「正覺寒冬送暖」活動，今年邁入第8年，總計全台受惠人數達3萬4373人，送出4340餘萬元，所有經費都來自學員與會員的捐獻。記者謝梅芬／攝影
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