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影／漢翔50周年慶 員工造飛機比賽完成作品可帶回家

2019-11-17 11:32聯合報 記者游振昇／台中即時報導

漢翔公司50周年系列慶祝活動，「介壽一廠」(漢翔公司生產處前身)在11月16日在生日當天，昨擴大舉辦飛機組裝與噴漆技藝競賽，員工造飛機比賽，完成的25公分長飛機作品可帶回家留念。

漢翔公司表示，空軍航發中心「介壽一廠」是台灣第一個專職飛機生產製造的單位，介壽一廠民國58年11月16日在台中創立，航發中心在有限資源下，憑藉肩負我國飛機製造及國防重任之使命，從失敗中學習經驗，分別朝「合作生產」與「研究發展」兩大主軸同時進行，「合作生產」完成了UH-1H直升機及F-5E/F中正號戰鬥機之生產；「研究發展」先後完成了PL-1B介壽號初級教練機、T-CH-1中興號中級教練機、XC-2中型運輸機、AT-TC-3自強號高級教練機、IDF經國號戰機，總計達700多架，研製與量產的豐碩成果，為國軍厚植了國防戰力。

督導漢翔生產業務的副總經理何保華表示，介壽一廠創立民國58年，民國85年7月改隸經濟部後，更名為生產處，民國103年8月民營化後，在全體共同努力下為公司創造了更大的產出、更高的營收，如今的生產處，已成為漢翔旗下擁有22座廠房，2200人規模的組織，漢翔可以驕傲地說:「在台灣，除了漢翔沒有人會造飛機了」。

員工造飛機比賽的飛機組裝技藝競賽以新式高級教練機模型為標的，實際運用在飛機上的鋁合金和鉚釘下腳料活化再利用，造飛機比賽用的模型機採實際飛機用的鋁合金，鉚釘也是實機重要技藝，噴漆厚度要透過儀器量測是否符合均勻，在垂尾設計以水刀雕出「AIDC 50」別具意義。比賽結束後參賽者都可將作品帶回作紀念

漢翔昨天舉辦50周年慶活動，員工製作飛機和噴漆技藝比賽，完成作品可自己帶回家。圖...
漢翔昨天舉辦50周年慶活動，員工製作飛機和噴漆技藝比賽，完成作品可自己帶回家。圖／漢翔公司提供
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漢翔昨天舉辦50周年慶活動，員工製作飛機和噴漆技藝比賽，完成作品可自己帶回家。圖...
漢翔昨天舉辦50周年慶活動，員工製作飛機和噴漆技藝比賽，完成作品可自己帶回家。圖／漢翔公司提供
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