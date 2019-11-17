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澎湖遠航馬拉松賽 選手奮力向前衝

2019-11-17 10:58中央社 澎湖縣17日電

2019年度最終場的澎湖遠航馬拉松賽，在風和日麗的天候下，4200多名中外男女選手今天清晨鳴槍起跑，選手奮力向前衝，遠航空服慢跑隊除參賽外，更在賽道上加油，最為吸睛。

澎湖遠航馬拉松賽今天清晨由澎湖縣政府教育處長蘇啟昌、澎管處副處長洪志光、遠航副總經理盧紀融、馬公市長葉竹林與澎湖科大校長翁進坪等人鳴槍後，隨後由全馬、半馬、挑戰與健走組依序出發，賽道擠滿選手，場面壯觀。

國內知名的長跑選手何盡平與何盡文兄弟跨海參賽，引人注目，何盡平輕鬆以1小時 19分 6秒奪下21公里半馬組的男子冠軍，女子半馬則由王婷1小時45分51秒封后；遠航空姐張倫平在10公里挑戰組中，一馬當先，以47分52秒封后，吳家昌則以38分稱王，全馬組男子侯正淳2小時57分44秒稱王，女子競技仍在進行。

盧紀融表示，馬拉松賽今天在風和日麗的天候下進行，是澎湖近年來舉辦馬拉松賽事中，天氣最好的一次，選手除了一面路跑外，沿途更可欣賞澎湖美麗海灣的風景，歡迎未來有更多的選手參加。

今年澎湖遠航馬拉松賽共有4251人，其中42公里全馬組有 289人，外籍有45人，21公里半馬組有 859人、10K挑戰組1227人和5K健走組1876人等四組進行，遠航昨晚還舉辦選手之夜，知名歌星張語噥等人、選手與空服員勁歌熱舞，歡度一個美好的夜晚。

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