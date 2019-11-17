澎湖遠航馬拉松賽 選手奮力向前衝

2019-11-17 10:58 中央社 澎湖縣17日電



2019年度最終場的澎湖遠航馬拉松賽，在風和日麗的天候下，4200多名中外男女選手今天清晨鳴槍起跑，選手奮力向前衝，遠航空服慢跑隊除參賽外，更在賽道上加油，最為吸睛。

澎湖遠航馬拉松賽今天清晨由澎湖縣政府教育處長蘇啟昌、澎管處副處長洪志光、遠航副總經理盧紀融、馬公市長葉竹林與澎湖科大校長翁進坪等人鳴槍後，隨後由全馬、半馬、挑戰與健走組依序出發，賽道擠滿選手，場面壯觀。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

國內知名的長跑選手何盡平與何盡文兄弟跨海參賽，引人注目，何盡平輕鬆以1小時 19分 6秒奪下21公里半馬組的男子冠軍，女子半馬則由王婷1小時45分51秒封后；遠航空姐張倫平在10公里挑戰組中，一馬當先，以47分52秒封后，吳家昌則以38分稱王，全馬組男子侯正淳2小時57分44秒稱王，女子競技仍在進行。

盧紀融表示，馬拉松賽今天在風和日麗的天候下進行，是澎湖近年來舉辦馬拉松賽事中，天氣最好的一次，選手除了一面路跑外，沿途更可欣賞澎湖美麗海灣的風景，歡迎未來有更多的選手參加。

今年澎湖遠航馬拉松賽共有4251人，其中42公里全馬組有 289人，外籍有45人，21公里半馬組有 859人、10K挑戰組1227人和5K健走組1876人等四組進行，遠航昨晚還舉辦選手之夜，知名歌星張語噥等人、選手與空服員勁歌熱舞，歡度一個美好的夜晚。