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飛夢林家園入新厝「讓人想宅在家」

2019-11-16 22:58聯合報 記者潘欣中／屏東縣報導

屏東縣政府設置協助高關懷兒少回歸家庭及社會的「飛夢林家園」，因建築老舊空間不足，...
屏東縣政府設置協助高關懷兒少回歸家庭及社會的「飛夢林家園」，因建築老舊空間不足，縣府前年著手擴建2層樓新宿舍昨天啟用。圖／屏東縣政府提供
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屏縣「飛夢林家園」，新宿舍昨啟用，園生組成的太鼓隊為感恩茶會開場。 圖／屏東縣政...
屏縣「飛夢林家園」，新宿舍昨啟用，園生組成的太鼓隊為感恩茶會開場。 圖／屏東縣政府提供
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屏東縣政府6年前將潮州社福園區內閒置軍舍改造成住宿型小家，設置「飛夢林家園」協助高關懷兒少回歸家庭及社會，後因建築老舊且空間不足，縣府前年著手增建2層樓新宿舍昨天啟用，並以溫馨感恩茶會和贊助慈善團體、園生一起歡喜入新厝。

縣府社會處長劉美淑說，新宿舍擴充至30個床位，有完善的活動空間與公共設施，將成為屏東囝仔強而有力的後盾。新宿舍空間寬敞明亮更溫馨舒適，首批入住的園生開心說：「讓人很想宅在家」。

感恩茶會由園生組成的飛夢林太鼓隊表演揭開序幕，劉美淑感謝善慧恩基金會工作人員投入的努力和付出，讓家園成為高關懷孩子重新出發的基地

劉美淑說，106學年度屏東縣內國中、小學中輟生人數有125人，但處於中輟邊緣的「黑數」通常是1.4至2.2倍。

她說，「飛夢林家園」及「飛夢林學園」從102年開辦至今，共安置83名兒少，將社政「家庭輔導」專業資源引進教育體系後，歷屆國中畢業生有98%順利升學就讀高中職，且累積取得50多張國家丙級技術士證照，園生連續多年獲得全縣國中學生技藝競賽首獎，孩子的行為、品行明顯改變，原生家庭的親職功能也顯著提升改善。

屏東縣政府設置協助高關懷兒少回歸家庭及社會的「飛夢林家園」，因建築老舊空間不足，...
屏東縣政府設置協助高關懷兒少回歸家庭及社會的「飛夢林家園」，因建築老舊空間不足，縣府前年著手擴建2層樓新宿舍昨天啟用，邀贊助的慈善團體和園生一起歡喜入新厝。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣政府宿舍

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