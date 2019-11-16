飛夢林家園入新厝「讓人想宅在家」

2019-11-16 22:58 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣報導



屏東縣政府設置協助高關懷兒少回歸家庭及社會的「飛夢林家園」，因建築老舊空間不足，縣府前年著手擴建2層樓新宿舍昨天啟用。圖／屏東縣政府提供 分享 facebook 屏縣「飛夢林家園」，新宿舍昨啟用，園生組成的太鼓隊為感恩茶會開場。 圖／屏東縣政府提供 分享 facebook

屏東縣政府6年前將潮州社福園區內閒置軍舍改造成住宿型小家，設置「飛夢林家園」協助高關懷兒少回歸家庭及社會，後因建築老舊且空間不足，縣府前年著手增建2層樓新宿舍昨天啟用，並以溫馨感恩茶會和贊助慈善團體、園生一起歡喜入新厝。

縣府社會處長劉美淑說，新宿舍擴充至30個床位，有完善的活動空間與公共設施，將成為屏東囝仔強而有力的後盾。新宿舍空間寬敞明亮更溫馨舒適，首批入住的園生開心說：「讓人很想宅在家」。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

感恩茶會由園生組成的飛夢林太鼓隊表演揭開序幕，劉美淑感謝善慧恩基金會工作人員投入的努力和付出，讓家園成為高關懷孩子重新出發的基地

劉美淑說，106學年度屏東縣內國中、小學中輟生人數有125人，但處於中輟邊緣的「黑數」通常是1.4至2.2倍。

她說，「飛夢林家園」及「飛夢林學園」從102年開辦至今，共安置83名兒少，將社政「家庭輔導」專業資源引進教育體系後，歷屆國中畢業生有98%順利升學就讀高中職，且累積取得50多張國家丙級技術士證照，園生連續多年獲得全縣國中學生技藝競賽首獎，孩子的行為、品行明顯改變，原生家庭的親職功能也顯著提升改善。