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身障天使樂揮棒 郭泓志現身打氣

2019-11-16 23:00聯合報 記者徐如宜／高雄報導

球迷師生們搶著和郭泓志（中）合影。 記者徐如宜／攝影
球迷師生們搶著和郭泓志（中）合影。 記者徐如宜／攝影
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第一屆「天使盃身障棒球體驗賽」在高雄市立德棒球場舉行。記者徐如宜／攝影
第一屆「天使盃身障棒球體驗賽」在高雄市立德棒球場舉行。記者徐如宜／攝影
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全國第一屆「天使盃身障棒球體驗賽」，昨天在高雄市立德棒球場舉行，四所特教學校師生組隊參加。前旅美職棒球員台灣左投「不死鳥」郭泓志也來為身心障礙孩子們加油打氣，鼓勵大家「享受棒球、開心打球」！

高雄市副市長葉匡時、教育局長吳榕峯、郭泓志和前職棒選手許峰賓受邀出席開幕典禮。葉匡時感謝許多善心企業贊助，高雄市是個充滿關懷的城市，身障棒球體驗賽打造沒有歧視的運動舞台，讓身障者走出戶外，一起享受棒球的樂趣。

「天使盃身障棒球體驗賽」由中華民國身障棒壘球協會主辦，創始人從事導演工作的潘瑋杰也是身障人士，他曾花6年時間，拍攝一部描述台灣身障棒球隊的紀錄片「出口：夢想肢戰」，獲得廣大回響。

潘瑋杰表示，某次放映會後與特教學校學生玩棒球互動遊戲時，老師提到這些孩子可能這輩子只有這個機會打棒球，讓他萌生為這些身障天使們舉辦棒球體驗賽的構想。

昨天仁武特教、高雄特教、楠梓特教和成功特教學校的師生們，搶著和郭泓志合影。郭泓志說，小時候也曾到立德棒球場打過球，他鼓勵孩子們享受棒球、開心打球，也希望有更多人來關心身心障礙者。

有兩年球齡的腦性麻痺選手邱冠傑，從棒球中找到運動樂趣。記者徐如宜／攝影
有兩年球齡的腦性麻痺選手邱冠傑，從棒球中找到運動樂趣。記者徐如宜／攝影
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第一屆「天使盃身障棒球體驗賽」在高雄市立德棒球場舉行。記者徐如宜／攝影
第一屆「天使盃身障棒球體驗賽」在高雄市立德棒球場舉行。記者徐如宜／攝影
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身障者高雄市葉匡時郭泓志棒球紀錄片特教

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