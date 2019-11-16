里長洪月琴扮「推手」 社區盆景藝術創作展登場
2019-11-16 21:03
聯合報 記者王昭月
／高雄即時報導
兼任社區營造盆藝協會理事長的高雄市仁武區仁慈里長洪月琴，與丈夫都是園藝高手，多年來也在社區推廣盆景藝術，落實環境教育。今、明兩天並在仁慈里活動中心舉辦盆景藝術創作展，邀街坊鄰居作客賞析。
這場盆景藝術創作展今、明兩天舉行，每件作品均經精雕細琢，展現「一景一世界」意境。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
籌辦盆景藝術居的里長洪月琴目前是環保署環境教育講師，也是市政府長青傳承大使，她長年推廣資源永續觀念，利用資源回收物造景，將大山、小山等自然勝景都收納在寸盆之中，饒富趣味。
洪月琴說，盆景藝術不受時間、空間及財力、物力限制，是現行績優股課程，很適合銀髮長輩學習，動手動腦，延緩失智又療癒心靈。
留言