莊下蘇上止「屏東之亂」 單純選區秒變詭譎難測

2019-11-16 20:39 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／即時報導



原本爭取屏東縣第2選區連任的民進黨立委莊瑞雄，接受第10名不分區安排後，由未排入的蘇震清參選，看似化解「屏東之亂」兼力保屏東縣現有的3席立委，但臨陣換將引發泛綠選將大反彈，不排除參選，加上民進黨不徵召、不讓蘇報備參選，致蘇無法名正言順以民進黨員身分參選，更為黨中央未來下鄉輔選出了道大難題；原本單純的選情，在莊下蘇上後，變得詭譎難測。

屏東縣第2選區立委選情，國民黨提名議長周典論的女兒周佳琪對上尋求連任的莊瑞雄，形成單純的藍綠對決態勢，但莊排進第十名的不分區安全名單後，隨即表態願意接受，在維持屏東縣現有3席的狀況下，與未排入不分區的蘇震清互換，原只是傳言的「互換」成真，隨即在地方引發波瀾；地方政壇人士說，原本單純的選情一夕變得詭譎難測，有可能演變成多組人馬大亂鬥，真的是「牽一髮動全身」。

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莊下蘇上後，不僅藍營痛批初選制度如廢紙、把屏南選民當傻瓜，莊瑞雄過去的對手黃昭展和鄭朝明也反彈，正評估參選的可能，關注屏東選情的時代力量立委黃國昌也力諫黨內應派人參選；加上民進黨提名作業早已結束，且不答應徵召和報備參選，蘇即使參選，因未獲政黨推薦，恐無法以民進黨員登記參選，為黨中央未來下鄉輔選出了道大難題，甚至成為對手攻擊的焦點。

對於外界的紛紛擾擾，蘇震清今天在臉書上發文，「在情勢的安排之下，阿忠將轉戰屏南。我不是離開屏北，我是更密切擁抱屏東；在屏北的服務不變，在屏東我會更加努力」。