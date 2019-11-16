澎湖家扶逆流小魚工作坊 職訓助弱勢家庭脫貧

2019-11-16 20:52 中央社 澎湖縣16日電



澎湖家扶中心為協助家庭達脫貧與扶幼願景，成立「逆流小魚工作坊」，培力裁縫、社區解說等就業職能，讓受扶家長擁有一技之長，今天舉行「跟著小魚爸媽去旅行」發表會，展現豐碩成果。

澎湖家扶中心主任蕭舜鴻表示，家扶所扶助的弱勢家庭中，高達7成以上每月總收入不到新台幣2萬5000元，也有7成的家庭，家中僅靠1人工作或是無工作者，而具工作人口的家庭，則有近4成都是從事臨時性工作。

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澎湖家扶表示，在這些受扶的弱勢或貧窮家庭中，儘管有工作人口，但家庭收入仍頗為低落，在資源不足下，深深影響兒童學習及成長，家扶為協助家庭達脫貧與扶幼的願景，成立「逆流小魚工作坊」，培力裁縫、社區解說等就業職能，讓受扶家庭家長擁有一技之長。

而今年的「跟著小魚爸媽去旅行」推出了澎湖鎖港與北寮兩社區小旅行方案，開發了2條導覽路線，成員們都能用心學習，找出自己合適的角色，順利培力出導覽能力，也讓遊客感到滿意。

蕭舜鴻表示，受扶助家長在逆流小魚工作坊的改變，是家扶期待的成果，未來仍持續增強扶助家庭工作職能，以更易於投入就業市場，讓更多的受扶助家庭能早日脫貧，迎向一個美好的人生。