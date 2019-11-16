防災工作坊樂活學習營 66位學員順利闖關
2019-11-16 19:43
攝影中心 記者劉學聖
／高雄即時報導
廣騰國際有限公司與瑞棋精品名刀及藍波山野技能工作社，今天在高雄固興飯店共同舉辦一場難得一見「防災領域學習工作坊」。該次活動的參加學員，分別來自不同領域，有學校老師、律師、保險業、職業軍人、運輸業、汽車業、企業團體及戶外探險玩家，課程內容多元，舉凡城市防災基礎概念、火場逃生技巧、專業滅火器操作介紹、戶外探險裝備認知、戶外照明、露營配備、刀具介紹、簡易傷患搬運實作等內容豐富，現場講師也直接示範高科技防火滅火器材，66位學員均順利闖關成功。
廣騰國際有限公司總經理張深筌表示，防災比救災重要，他們希望抱著取之社會用之社會為主軸，盼能加強公民預防火災之危機意識。曾於海軍陸戰隊特勤隊及蛙人部隊擔任山域戰技教官宋德威表示，能將「防災體驗課程」規劃成工作坊，讓民眾直接操作防災技術，學以致用為開課重點；畢竟「不學不會怎麼樣，學過真的不一樣」；宋德威強調，未來廣騰國際在防災營運、親子戶外探險學習營與市場拓展將繼續推動相關課程。
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