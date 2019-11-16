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金門道路出現大量機油油漬 釀多起車禍

2019-11-16 19:42聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣金湖鎮夏興路段今天下午出現大量的不明油漬，原來是加油站業者載運機油時，因油桶不慎掉落，才造成道路油滑，4部行經該處的機車打滑，6人受傷送醫，好在警方獲報後立即趕往現場實施交通管制，並通知環保局派員到場清理，經過將近1小時的作業，才把現場的殘局收拾乾淨。

金門縣警局金湖分局表示，今天下午2點多，有加油站業者載運機油行經該處，因為車上的油桶未固定好，疑似掉落2桶機油，造成路面油脂，剛開始汙染的面積大概只有60平方米，但因為有不少車輛路過，造成汙染面積不斷擴大，汙染面積後來擴大到100平方米。

由於環島南路4段夏興路段，是連接金門東西半島的主要幹道之一，每天的車流量很大，往返車輛頻繁，加上該路段正好又是轉彎處；剛好有多名金大生騎機車行經該處，造成4輛機車打滑，6名學生滑倒送醫。

警方獲報趕緊在現場擺放交通錐與警示牌提醒往來車輛，並同步通報金門縣環保局派出多名人力協助，工作人員載運碎木屑，鋪灑吸附道路油漬，後續還將以水車及清潔劑清洗路面，以維護用路人安全。

警方表示，經調閱該路段監視器，已追查出漏油的元兇，下午並已通知業者到案說明，並完成筆錄，後續將釐清交通肇事責任。

金門縣環保局今天下午派出多名人力，以乾木屑鋪灑道路吸附油漬，迅速清理油汙。記者蔡...
金門縣環保局今天下午派出多名人力，以乾木屑鋪灑道路吸附油漬，迅速清理油汙。記者蔡家蓁／攝影
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夏興路段今天下午出現大量的不明油漬，造成4部行經該處的機車打滑，6人受傷送醫。記...
夏興路段今天下午出現大量的不明油漬，造成4部行經該處的機車打滑，6人受傷送醫。記者蔡家蓁／攝影
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金門縣金湖鎮夏興路段今天下午出現大量的不明油漬，讓道路變得相當油膩滑溜，不少路過...
金門縣金湖鎮夏興路段今天下午出現大量的不明油漬，讓道路變得相當油膩滑溜，不少路過的機車都打滑。記者蔡家蓁／攝影
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金門加油站環島

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