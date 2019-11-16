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中油林園廠故障跳車冒濃煙火光 環保局稽查

2019-11-16 19:52中央社 高雄16日電

中油公司高雄林園煉油廠一座輕油裂解工場壓縮機今天發生故障跳車，石化原料緊急排放至燃燒塔燃燒釋壓，冒出濃煙和熊熊火光，多名居民到廠區門口關切，環保局派人蒐證稽查。

高雄市環保局調查，這是中油林園廠的新三輕工場，於下午5時30分許因壓縮機故障，必須將石化原料緊急排放至燃燒塔燃燒釋壓，才導致燃燒塔產生大量濃煙和火光。

燃燒塔冒出濃煙、火光和滋滋聲響，引來居民到場關切，也質問廠方是否對得起居民，要求廠方說清楚，由廠方人員出面說明故障原因和處理情形，高雄市警察局林園分局獲報也派員警到場。

高雄市環保局緊急派稽查人員進廠稽查蒐集污染值，將視蒐證資料裁處。

高雄市中油警察

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