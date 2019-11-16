美女音樂人張心柔蹲點深山 高士部落古謠專輯最大功臣

2019-11-16 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣即時報導



隱身南台灣深山的屏東縣牡丹鄉排灣族高士部落，近年大力推動部落人文生態微旅行，成為觀光旅遊新亮點，在農委會水土保持局「屏南山海戀區域亮點計畫」協助下，與專業音樂團隊女媧工作室Shi Studio負責人，也是台灣新銳女歌手張心柔合作，展開長達半年的傳統古謠記錄與保存工作，採集19首部落傳統歌謠，今天下午舉行古謠專輯發表會，部落人激動說：「這就是我們心中的天籟音！」。

高士社區發展協會理事長張美惠表示，這次古謠採輯過程共有14位部落耆老參與，身為部落靈媒的張順枝，在傳統祭儀中時常使用古謠，對古謠的記憶十分深刻，有許多歌謠均透過張順枝提點與教學；因車禍且腦積水導致記憶不佳的耆老黃余來文，也未因病缺席，用心投入記錄過程。

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她說，19首古謠中收錄不同年代的歌謠，從百年的祭祀傳唱的「小米人」，到日治時期，描述族人等待親人被日本二戰征兵從南洋回家的心情「年年等候」和男女情歌；族人沒有音樂專業知識，女媧工作室Shi Studio負責人張心柔是古謠專輯的幕後最大推手和功臣，帶著專業錄音師及編輯團隊在高士部落長期蹲點，協助採集、記錄和保存，創造高士部落首張古謠專輯，也讓「南島文化」得以傳承與保存。