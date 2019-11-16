美濃白玉蘿蔔與好豆季開鑼 快來「拔蘿蔔」！

2019-11-16 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄即時報導



高雄美濃白玉蘿蔔與好豆季近年打響名號，今年更主打友善耕作、產銷履歷保證，讓民眾買得安心、吃得安全。今天活動一開鑼，即有參與白玉蘿蔔認股的公司員工搭遊覽車來拔蘿蔔，攜家帶眷在田間嬉遊，雙手提著大袋小袋蘿蔔滿載而歸。

高雄美濃擁有全國最大的農產經營專區，舉辦多年的「白玉蘿蔔季」是當地年度盛事；今年當地秋冬種植的紅豆與白玉蘿蔔，預料是豐收的一季。

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高雄高農業局與美濃區農會聯手主辦的「美濃白玉蘿蔔與好豆季」今天揭幕，首度把舞台搬到田間，也準備美味的老菜脯雞湯迎賓，由於湯頭甘美，雞肉鮮嫩，有人排隊連喝上兩碗。

美濃客家文物館周遭的蘿蔔田一早湧入大批遊客，闔家共享的田園樂，行政院副院長陳其邁、高雄市副市長陳雄文及行政院客委會主委李永得、邱議瑩夫婦，也都下田體驗。

美濃區農會總幹事鍾清輝說，整個美濃平原大力推動友善耕作，不施用化肥，爭取產銷履歷認證，讓消費者在食用上有最好的安全保障，其中紅豆禁用巴拉刈，通過產銷履歷認證的農田已達300公頃。

今年美濃白玉蘿蔔與好豆季除有行之有年的認股大會，更嘗試在股東會加入「除草日」及「蘿蔔好朋友」的體驗概念，讓股東有機會感受務農的酸甜苦辣。高雄市副市長陳雄文說，美濃作物多元豐富，近年創造的農業產值已超過10億。