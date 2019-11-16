青少年吸電子菸多過成人 屏東縣將訂自治條例納管

2019-11-16 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣即時報導



全球因電子煙引發的肺病案例激增，台灣現行法令雖明訂相關設備及含有尼古丁煙油不得販售，但民眾仍能從網路或有熟路的實體店面買到；有鑑於國健署統計屏東縣內青少年吸食電子煙比率高於全國平均值，但=「菸害防制法修正草案」卻尚未通過立法，縣長潘孟安指示訂定屏東縣電子煙管理自治條例，透過禁止電子煙販售給未滿18歲者，降低青少年吸食電子煙人口。

縣府衛生局表示，依據國民健康署去年針對青少年吸菸行為調查結果統計，屏東縣內國、高中生吸電子煙比率分別為2.9%（全國1.9%）及3.6%（全國3.4%），遠高於成人的0.2%（全國0.6%），儘管法令未開放電子煙，但這項新興菸品對青少年的吸引力遠高於成人，使用率也明顯高於成人，「菸害防制法修正草案」卻尚未通過立法，縣長潘孟安已指示訂定屏東縣電子煙管理自治條例，禁止電子煙販售給未滿18歲者。

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衛生局強調，國健署已提出「菸害防制法」修正草案，包括全面禁止電子煙輸入、製造、販售，並提高製造、輸入和違法販售者罰則的罰金，但草案尚未通過立法，在修法空窗期間，縣府已在研擬屏東縣電子煙管理自治條例，透過禁售電子煙給未滿18歲青少年、公共場所禁用電子煙及等法令規範，降低青少年吸食電子煙比率。

衛生局說，縣內目前有屏東市7家、潮州鎮2家及內埔鄉1家共10家電子煙實體專賣店，業者販售的電子煙產品含有尼古丁，可依違反藥事法送辦；產品不含尼古丁卻宣稱具「幫助戒菸」、「減少菸癮」等效能，也違反藥事法。電子煙外形似菸品形狀，可依違反菸害防制法對販售業者處新台幣1000元以上3000元以下罰鍰，衛生局不定期稽查，尚無違法案件。