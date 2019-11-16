親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國民黨不分區名單確定 韓國瑜：跟民眾期待有落差

青少年吸電子菸多過成人 屏東縣將訂自治條例納管

2019-11-16 16:52聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

全球因電子煙引發的肺病案例激增，台灣現行法令雖明訂相關設備及含有尼古丁煙油不得販售，但民眾仍能從網路或有熟路的實體店面買到；有鑑於國健署統計屏東縣內青少年吸食電子煙比率高於全國平均值，但=「菸害防制法修正草案」卻尚未通過立法，縣長潘孟安指示訂定屏東縣電子煙管理自治條例，透過禁止電子煙販售給未滿18歲者，降低青少年吸食電子煙人口。

縣府衛生局表示，依據國民健康署去年針對青少年吸菸行為調查結果統計，屏東縣內國、高中生吸電子煙比率分別為2.9%（全國1.9%）及3.6%（全國3.4%），遠高於成人的0.2%（全國0.6%），儘管法令未開放電子煙，但這項新興菸品對青少年的吸引力遠高於成人，使用率也明顯高於成人，「菸害防制法修正草案」卻尚未通過立法，縣長潘孟安已指示訂定屏東縣電子煙管理自治條例，禁止電子煙販售給未滿18歲者。

衛生局強調，國健署已提出「菸害防制法」修正草案，包括全面禁止電子煙輸入、製造、販售，並提高製造、輸入和違法販售者罰則的罰金，但草案尚未通過立法，在修法空窗期間，縣府已在研擬屏東縣電子煙管理自治條例，透過禁售電子煙給未滿18歲青少年、公共場所禁用電子煙及等法令規範，降低青少年吸食電子煙比率。

衛生局說，縣內目前有屏東市7家、潮州鎮2家及內埔鄉1家共10家電子煙實體專賣店，業者販售的電子煙產品含有尼古丁，可依違反藥事法送辦；產品不含尼古丁卻宣稱具「幫助戒菸」、「減少菸癮」等效能，也違反藥事法。電子煙外形似菸品形狀，可依違反菸害防制法對販售業者處新台幣1000元以上3000元以下罰鍰，衛生局不定期稽查，尚無違法案件。

據吸食電子煙的民眾表示，消費者購買電子煙產品多從網路訂購，只要輸入「電子煙」，就可從不同的網站選購不同造型的電子煙吸食器與不同口味的菸油，相當方便；至於電子煙實體專賣店，業者為規避稽查，陳列的商品都是未違反法令的商品或不含尼古丁的菸油，若要購買「特殊產品」，例如菸品形狀或沒有焦油的加熱菸草等，除非熟客帶路，業者不會輕易販售。

屏東縣內目前有7家電子煙實體專賣店，陳列的商品都是未違反法令的商品或不含尼古丁的...
屏東縣內目前有7家電子煙實體專賣店，陳列的商品都是未違反法令的商品或不含尼古丁的菸油，縣府不定期稽查，尚無違法案件。圖／屏東縣政府提供
分享
屏東縣內目前有7家電子煙實體專賣店，陳列的商品都是未違反法令的商品或不含尼古丁的...
屏東縣內目前有7家電子煙實體專賣店，陳列的商品都是未違反法令的商品或不含尼古丁的菸油。圖／屏東縣政府提供
分享

屏東縣衛生局潘孟安

相關新聞

影／冬蕉價格下跌 陳吉仲:啟動與加工場合作收購次級品

2019-11-16 12:32

最「甜」的互動公共藝術 勾起追甘蔗小火車兒時回憶

2019-11-16 12:16

擔心高雄氣爆再現 3D公共管線圖資年底上線

2019-11-16 11:14

86歲陳英民謠開心唱到老 獲教育藝術教育貢獻獎

2019-11-16 09:55

金門小三通船票 可刷悠遊卡

2019-11-15 23:51

勞工夜市攤商「打死不退」 葉匡時：不容挑戰公權力

2019-11-15 23:50

屏科大農業跨域新成果 玄米製保養品及老幼健康米食

2019-11-15 23:42

相隔2400公里 台、日2所青山國小 師生「藝」起來

2019-11-15 23:41

九宮部隊老兵召集令 首位返金可賺2萬

2019-11-15 23:38

愛心咖啡店裡長輩開心互動 芥助網努力擴散社區關懷

2019-11-15 23:38

社宅推動消極？高市：推6大住宅輔助

2019-11-15 23:19

高雄戲獅甲 8隊水陸擂台過招

2019-11-15 23:16

原民都會農園開園 耆老攜幼種小米

2019-11-15 23:13

高雄加工區53歲了 高電員工「回娘家」 憶打拚歲月

2019-11-15 23:07

高雄入夜有耶誕氛圍 夢時代下雪了？草衙道有耶誕樹

2019-11-15 21:00

金門7員警回母校辦宣導 小學弟超崇拜：長大要當警察

2019-11-15 20:57

「墾丁之珠」璀璨點亮 墾丁大灣點亮夢幻夜明珠

2019-11-15 19:19

洗刷山胞汙名正名原住民 「正名戰神」回首歷程血淚

2019-11-15 18:49

96歲單親阿嬤包粽養大5子 贈粽小英總統祝連任包中

2019-11-15 18:04

公費流感疫苗第一階段開打 對象國小至高中生及醫員

2019-11-15 15:57

擁抱碧海藍天高雄港灣 歷史碼頭的夢幻篇章

2019-11-15 15:05

高雄今成立農產電商平台 利潤30%做公益

2019-11-15 13:12

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

世界舞獅盛事「高雄戲獅甲」 水陸擂台雙拚爭獅王寶座

2019-11-15 17:31

影／高雄電子走過半世紀 百名老員工「回娘家」歡聚

2019-11-15 15:58

影／搭茅草屋種小米 杉林都市農園傳承布農文化

2019-11-15 15:49

金門「九宮部隊」召集令 首位返金老兵旅費全免

2019-11-15 14:29

用嗶的嘛ㄟ通！ 金門水頭碼頭今起可刷悠遊卡購買船票

2019-11-15 14:15
看更多

熱門文章

南迴舊公路不再是動物殺手 變成「動物樂園」！

2019-11-16 10:36

基隆這一家出了四個中醫師 林月慎大媽中醫路苦盡甘來

2019-11-16 02:14

乃木坂46今晚站台新北耶誕城 粉絲擠爆現場

2019-11-15 20:08

新鮮芭樂紅果打造入口意象 中農博彰化館吸引參觀人潮

2019-11-15 20:10

她放下4個孩子勇敢追夢學中醫 每到傍晚4、5點心就很酸

2019-11-16 02:20

駕駛看過來！艋舺青山王祭遶境登場 萬華多處路段交管

2019-11-16 11:05

影／嘉市首創女版小綠人 穿裙留長髮尊重女權精神

2019-11-15 20:21

新北柑園列重點空汙查緝區 家具行偷排廢氣遭查獲

2019-11-15 17:58

金門7員警回母校辦宣導 小學弟超崇拜：長大要當警察

2019-11-15 20:57

新北文學獎黃金組首獎得主林月慎 是中醫是船員是作家

2019-11-16 00:21

嘉縣立委選舉2天共5人領表 含藍綠各1名獨立參選人

2019-11-15 18:22

殺烏取卵新住民婦女刀工一流 烏魚季登場漁村缺工

2019-11-16 09:36

好消息！湖口新豐考試不再奔波 明年確定增設會考考場

2019-11-15 19:12

巧合！藍綠不分區第一名曾銘宗吳玉琴 都是嘉義縣人

2019-11-15 17:42

嘉市西區國民運動中心 教育部長承諾納110年前瞻2.0

2019-11-15 17:40

影／昇恆昌打造「亞洲最具規模單一綜合免稅商店」

2019-11-15 19:29

影／秋芒白山頭 東北角賞芒秘境十三層與茶壺山腳超美

2019-11-16 10:48

「墾丁之珠」璀璨點亮 墾丁大灣點亮夢幻夜明珠

2019-11-15 19:19

大導演崇右教書想起恩人冠桑 有機會也要多拉拔年輕人

2019-11-15 23:51

台南水道博物館將破20萬人次 11/17入園抽限量一卡通

2019-11-16 07:18

北一女下月試辦外送臨停區 貴陽路畫車格

2019-11-15 23:49

美津濃馬拉松明5千人北海岸開跑 金山到石門交管注意

2019-11-16 11:13

志玲姐姐婚禮倒數 警方：會主動協助交通疏導

2019-11-15 20:58

癌末夫靠妻半夜開計程車養全家 一個紅包改變人生

2019-11-16 11:54

影／鐵路一村拆了？火車頭園區願景館春節前完工

2019-11-15 23:04

六輕又冒火光、黑煙 雲林縣府：要求15天內提出報告

2019-11-15 17:29

總統立委選情白熱化 藍綠造勢新北拚場明晚土城將交管

2019-11-15 23:41

鄭永金與林光華前後腳今晚同台 力挺蔡英文

2019-11-15 21:16

苗栗縣生育津貼6600元全台第2低 議員陳品安建議1萬元

2019-11-15 20:27

高雄入夜有耶誕氛圍 夢時代下雪了？草衙道有耶誕樹

2019-11-15 21:00

勞工夜市攤商「打死不退」 葉匡時：不容挑戰公權力

2019-11-15 23:50

埤塘解編爭議 民代控鄭文燦「點池成鑽」市府駁斥

2019-11-15 23:10

新北危老都更 今年核定100件…達標

2019-11-15 23:42

超美！ 台茂「海洋魚群耶誕樹」整點噴泡泡還有燈光秀

2019-11-15 17:17

洗刷山胞汙名正名原住民 「正名戰神」回首歷程血淚

2019-11-15 18:49

苗縣明年編鄰長為民服務費 議員建議研擬核發要點

2019-11-15 21:09

台北知名老店再轉型 品牌重塑吸人潮

2019-11-16 15:40

苗栗縣危老重建推動師成軍 一條龍式服務加速都市再生

2019-11-15 18:42

96歲單親阿嬤包粽養大5子 贈粽小英總統祝連任包中

2019-11-15 18:04

影／撙節關聖帝君聖誕經費 玉清宮贈新式無線電助消防

2019-11-15 22:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top