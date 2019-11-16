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屏東「飛夢林家園」入新厝 園生直說想「宅」在家

2019-11-16 15:43聯合報 記者潘欣中／即時報導

屏東縣政府102年將位於潮州社福園區內閒置軍舍改造成住宿型小家，設置「飛夢林家園」，協助高關懷兒少回歸家庭及社會，因建築老舊、空間不足，縣府前年著手增建的2層樓新宿舍今天啟用，以茶會方式和贊助善慈善團體、園生一起歡喜入新厝；縣府社會處長劉美淑說，新宿舍擴充至30個床位，有完善的活動空間與公共設施，將成為屏東囝仔強而有力的後盾。

劉美淑說，根據106學年度統計，屏東縣內國中小學中輟人數有125人，但處於中輟邊緣的黑數通常是1.4至2.2倍，在缺乏完整的支持系統下，這群孩子容易曝露在社會風險中，為陪伴屏東囝仔開創更好的人生，縣府在102年首創結合社政專業及教育資源的方式，分別設置「飛夢林家園」及「飛夢林學園」。

她說，開辦至今共安置83名兒少，將社政「家庭輔導」專業資源引進教育體系後，歷屆國中畢業生有98%順利升學就讀高中職，取得50多張國家丙級技術士證照，連續多年獲得全縣國中學生技藝競賽首獎，孩子的行為、品行也有明顯的改變，原生家庭的親職功能也改善提升；但建築老舊空間又小，於是偕手慈善團體一起為園生打造新家。

新宿舍空間規畫4個小家、4間客廳、8間寢室，空間寬敞明亮舒適，首批入住的園生開心直呼想「宅」在家；入住茶會由園生組成的飛夢林太鼓隊熱血表演揭開序幕，劉美淑感謝善慧恩基金會工作人員努力和付出，讓家園成為高關懷孩子重新出發的基地；善慧恩基金會董事長彭春貴說，協助弱勢青少年工作是個高資源投入的希望工程，但改變他們就可以改變社會，希望建立更綿密的關懷網，不漏接任何一個需要協助的孩子。

屏東縣政府設置協助高關懷兒少回歸家庭及社會的「飛夢林家園」，因建築老舊、空間不足...
屏東縣政府設置協助高關懷兒少回歸家庭及社會的「飛夢林家園」，因建築老舊、空間不足，縣府前年著手擴建2層樓新宿舍今天啟用，縣府社會處長劉美淑（左）在新家廚房為園生準備中餐。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣政府設置協助高關懷兒少回歸家庭及社會的「飛夢林家園」，因建築老舊、空間不足...
屏東縣政府設置協助高關懷兒少回歸家庭及社會的「飛夢林家園」，因建築老舊、空間不足，縣府前年著手擴建2層樓新宿舍今天啟用，由園生組成的飛夢林太鼓隊熱血表演揭開序幕。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣政府設置協助高關懷兒少回歸家庭及社會的「飛夢林家園」，因建築老舊、空間不足...
屏東縣政府設置協助高關懷兒少回歸家庭及社會的「飛夢林家園」，因建築老舊、空間不足，縣府前年著手擴建2層樓新宿舍今天啟用。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣政府宿舍

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