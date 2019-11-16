天使盃身障棒球體驗賽 「不死鳥」郭泓志為孩子打氣
2019-11-16 13:11
聯合報 記者徐如宜
／高雄即時報導
全國首創第一屆「天使盃身障棒球體驗賽」，今天在高雄市立德棒球場舉行，由仁武特殊教育學校、高雄特殊教育學校、楠梓特殊學校、成功特殊教育學校四所特教學校參加。台灣左投「不死鳥」郭泓志，也來為身心障礙孩子們加油打氣，鼓勵大家「享受棒球、開心打球」！
高雄市副市長葉匡時、教育局長吳榕峯、前旅美職棒選手郭泓志和前職棒選手許峰賓，都受邀出席開幕典禮。葉匡時感謝中華民國身障棒壘球協會舉辦此深具意義的活動，也謝謝許多善心企業的贊助，高雄市是個充滿關懷的溫暖城市，教育局也非常關心身障學生的權益，這次與民間團體合作辦理身障棒球體驗賽，就是想打造一個平等沒有歧視的運動舞台，讓身障天使們走出戶外一起享受棒球的樂趣。
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「天使盃身障棒球體驗賽」由中華民國身障棒壘球協會主辦，創始人潘瑋杰導演本身也是身障人士，接觸身障棒球後，找到與自身缺陷和解的出口。他曾花6年時間，拍攝一部描述台灣身障棒球隊的紀錄片《出口:夢想肢戰》，去年受高雄市教育局邀請，於社教館、仁武特殊學校、成功特殊學校放映，獲得廣大回響。
潘瑋杰表示，某次放映會後與特教學校學生玩棒球互動遊戲時，老師提到這些孩子可能這輩子只有這機會打棒球，讓他萌生為這些身障天使們舉辦棒球體驗賽的構想。希望能藉這個活動，提供熱愛棒球的智能障礙特殊學生互相交流及理解，更讓台灣多一個可以關注到這群孩子們的機會，希望能持續辦下去。
師生們搶著和郭泓志合影，郭泓志說，小時候也曾到立德棒球場打過球，他鼓勵孩子們享受棒球、開心打球，並希望更多人來關心身心障礙者。
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