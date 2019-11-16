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冬蕉價格下跌 陳吉仲:啟動與加工場合作收購次級品

2019-11-16 12:32聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

近日南部香蕉產地價格低落，高屏出現冬蕉罕見的「1字頭」價位，行情不如去年同期的20元以上，讓蕉農心情鬱卒；農委會主委陳吉仲上午參加嘉義縣與全國青農代表座談前，記者問他蕉價下跌，是否採取穩定價格措施?陳吉仲說，農委會將啟動與加工場合作，收購次級品，穩定蕉價。

去年高屏兩地夏蕉價格崩盤，農委會出手購買格外品去化減量，以往夏蕉價格差，冬蕉是蕉農期待的時節。今年情況相反，夏蕉價格不錯，冬蕉價格卻是低落。蕉農說，近日南部天氣熱，日間仍有30度高溫，香蕉成長速度快，價格若再下探就會賠本。

陳吉仲拿出手機，看台北果菜市場香蕉拍賣價格，他說，拍賣市場平均價每公斤22元多，扣除催熟等費用，每斤還有6至7元，產地價15元上下，氣候暖和，產量增加，上價沒有問題，估計有約10%數量的次級品價格偏低，處理後，價格可望回穩，農委會將啟動與加工場合作收購次級品香蕉。

另對冬季大宗蔬菜高麗菜超產，可能重蹈去年價格下跌，陳吉仲說，農糧署監控中，8、9月間發布超產「紫爆警示」，採取因應措施，目前農糧署外銷一批高麗菜到加拿大，除加工場採取因應措施，農委會也會適時採取加工、外銷，以及內銷促銷等三項措施，讓菜價維持合理，對菜農配合種植登記制度，遇價格下跌，會以每公斤至少6元保障，啟動相關措施。

農委會主委陳吉仲受訪談穩定香蕉及高麗菜價措施。記者魯永明／攝影
農委會主委陳吉仲受訪談穩定香蕉及高麗菜價措施。記者魯永明／攝影
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農委會陳吉仲香蕉

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