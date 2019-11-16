最「甜」的互動公共藝術 勾起追甘蔗小火車兒時回憶

2019-11-16 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣即時報導



屏東縣早年是糖業大縣，追著抽拔滿載甘蔗的小火車（俗稱五分車），是許多老輩最「甜」的童年回憶；日治時期生活和甘蔗緊密連結的長治鄉德和社區，透過農村再生雇工購料計畫，找來紙漿泥塑藝術家重現昔日載運甘蔗的五分車，以互動式公共藝術方式在社區活動中心後方呈現，找回舊時在鐵道追逐小火車、拔抽甘蔗、啃甘蔗的甜蜜回憶。

從日治時期開始，長治鄉德和社區居民的生活就和甘蔗息息相關，隨著時代變遷，以往的光景只待成追憶，社區為找回舊時回憶，去年申請農村再生僱工購料計畫，在社區舊甘蔗集貨場附近合力打造小火車文化故事牆，融入小車火滿載甘蔗及居民追著火車跑、沿路抽甘蔗的場景，引發老輩居民熱烈回響和討論，今年再以舊鐵道沿線的社區活動中心為基地，用紙漿藝術重現昔日載運甘蔗的五分車場景。

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曾參與設計彭厝社區菜瓜阿嬤、新龍社區龍膽石斑等作品的藝術家黃柏誠說，為真實呈現早年的追火車景，找到五分車老照片並訪問老輩暢談往事，五分車體的駕駛座及車廂特別設計乘坐空間，以提升互動性，另早年農家務農之餘多有養豬習慣，也請關懷據點長輩親手製作紙漿豬仔，點綴在五分車周邊饒富趣味，藉由環保的紙漿藝術創作，勾起老輩的回憶，讓社區年輕一輩和外界更認識德和的歷史及在地特色 。