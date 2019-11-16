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擔心高雄氣爆再現 3D公共管線圖資年底上線

2019-11-16 11:14聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

高雄市為減少道路管線施工誤挖，今年新建置3D公共管線圖資系統，以3D資訊分析與施...
高雄市為減少道路管線施工誤挖，今年新建置3D公共管線圖資系統，以3D資訊分析與施工前了解管線是否衝突，預計年底上線測試。圖／高雄市工務局提供
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高雄市道路管線挖埋申請案件每年達上萬件，包括埋設管線含水、電、瓦斯及下水道等，高雄是台灣的工業重鎮又多了工業管線。施工不慎造成瓦斯管破裂外洩，可能和工業管線互相影響釀災。為減少管線施工誤挖，高雄市今年新建置3D公共管線圖資系統，以3D資訊分析與施工前了解管線是否衝突，預計年底上線測試。

高雄市工務局長吳明昌說，路平是市府首要推動政策，道路挖掘管理是重點。工務局今年創新啟動十項道路管線挖掘管理措施。

10措施包括：高雄市道路挖掘管理自治條例推動修法與子法制定、道路禁挖時間由半年延長至1年、新建物民生管線聯合挖掘於施工前整合機制、計畫型挖掘案件應於前年度12月前申報、成立道路挖掘管理基金、管線單位繳交修復費方式由該局代辦路面專業施工修復、3D管線圖資建置、管挖工程採用含焚化再生粒料CLSM回填、結合建造執照開工申報橫向勾稽管線開挖、施工過程全面錄影監控與加強巡查抽查等。就是要為路平與管線施工品質做好把關。

高雄市工務局說，以往管線單位的圖說資料大多是從竣工圖轉畫而成，提供管線座標資料並不完整，也因此局限管線資料的應用成效。

因此，工務局今年著手補齊管線深度資料及整合不同管線圖層，提高圖資與現場埋管的吻合度。也針對管線單位不同的測量問題個別輔導，目前高雄市管線圖資有將近210萬筆資料，10月底已達75.6%，預計明年底前建置可達100%。

高雄市道路管線挖埋申請案件每年達上萬件，高雄是台灣的工業重鎮又多了工業管線。施工...
高雄市道路管線挖埋申請案件每年達上萬件，高雄是台灣的工業重鎮又多了工業管線。施工不慎造成瓦斯管破裂外洩，可能和工業管線互相影響釀災。圖／高雄市工務局提供
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