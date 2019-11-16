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86歲陳英民謠開心唱到老 獲教育藝術教育貢獻獎

2019-11-16 09:55聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

傳唱百年的恆春民謠，透過自由歌唱，表達對自我生長土地的樸實感情和幸福記憶，官民近年攜手將恆春民謠帶進社區、扎根學校，甚至走向國際，肩負傳承任務的恆春民謠傳藝師中，高齡86歲、只有國小學歷的陳英，不但能隨口唱出上百首恆春民謠，也投入寫詞創作、教唱傳承，榮獲今年度教育藝術教育貢獻獎殊榮，她笑著謙稱：「大家嘸棄閒啦！」

「恆春落山有破界，大透親像做颱，無寒無熱好所在，貴賓度假對茲來」、「恆春民謠實在好，希望大家來給學，這是咱台灣一項寶，恆春才有別位無」，陳英抱著月琴彈唱，滿臉歲月刻畫出的皺紋，傳遞著恆春半島最真實的人文與土地氣味，在恆春民謠發展促進會理事長王明堂眼中，是恆春地區少數能完整詮釋6種曲調的國寶級大師，人生下半場默默致力傳承工作，獲獎實至名歸。

會走上民謠傳唱這條路，個性開朗的陳英笑說，要感謝讓外界看見恆春民謠的陳達，爸爸和陳達是好友，陳達常帶著月琴到她家彈唱交流，耳濡目染下，對「思想起」等民謠曲調很熟悉，也埋下了她與民謠的生命情緣；開輕時在瓊麻工廠工作，經常與工作伙伴對唱，開心的時候唱，悲傷的時候也唱，隨口對唱功力就在那個時候練出來，退休後跟著許天卻學彈月琴，又受張新傳、張文傑等人指導。

「一天不彈唱，就感覺渾身不對勁！」陳英說，對老輩的傳唱人來說，唱歌就是生活的隨興，寫歌跟唱歌是抒發情懷的一種方式，在早期物資缺乏年代，是最省錢的娛樂，沒想到社區、學校教唱、走上民謠祭舞台、出國表演，娛已也娛人，還被尊稱「老師」，讓她的人生後下半場充實又精采，另個收穫是「唱民謠可預防老人失智症」，所以會一直唱下去。

縣府文化處長吳明榮表示，對出生恆春鎮德和里的陳英而言，從小唱到大的民謠裡，有父親及母親的身影、還有自己的人生體驗，「思想起」「四季春」經她彈唱起來，有一股不一樣的味道，有陳達那一代的古早味，也有女性特有的溫柔腔調，和陳英一路走來的人生歷練。

高齡86歲、只有國小學歷的陳英，不但能隨口唱出上百首恆春民謠，也投入寫詞創作、教...
高齡86歲、只有國小學歷的陳英，不但能隨口唱出上百首恆春民謠，也投入寫詞創作、教唱傳承，榮獲今年度教育藝術教育貢獻獎殊榮。記者潘欣中／攝影
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