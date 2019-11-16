親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

星宇機上安全影片 看過的都跪在螢幕前了！

邱毅出線下線 台師大教授：凸顯國民黨中央進退失據

2019-11-16 09:10聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

國民黨下屆不分區立名單重新調整底定，卻餘波盪漾，台師大國文學系教授林保淳臉書評論說，從邱毅退出看國民黨不分區之亂，邱毅出線下線，凸顯出國民黨中央進退失據的窘狀，渾然忘了不分區的名單，實際上是「戰略」中的一環，是具有拓展選票的重要功能的，豈可不慎重予以規畫？雖未必能求得加分，至少不能夠失分。邱毅出線之所以激起如此廣大的反彈，當然就是唯恐因他而失分的。

林保淳說，邱毅無疑是國民黨內極具威猛的戰將，言詞犀利、攻勢凌厲，雖說所射出的砲火，時有失焦之弊，但「亂槍打鳥」，卻也有時而中，尤其是揭穿陳哲男赴濟州島賭博之役，一舉成名，成為風雲人物，頗為藍營民眾所推崇；但也因此頗遭綠營嫉恨，百計千方，欲除之而後快。

2016年，邱毅競選失利，轉赴大陸開講、做節目，附和中共主張，更儼然成為綠營頭號戰犯，而其親中的主張，也令部分藍營人士不敢苟同。邱毅行事的評價，各有不同，但扼要來說，綠營是恨之痛入骨髓，而藍營則是又愛又恨。也正是因此，邱毅被列入國民黨不分區立委之位，當然就難免引起眾人的矚目，綠營固然明裡暗裡，對此嚴加抨擊，而藍營則意見相參差，有正有反，情勢相當詭異。因此，邱毅之宣布退出，也引發不少異議的爭論，尤其是著眼於邱毅之戰力的藍營人士，是頗為惋惜的。

邱毅之退出，無論其為「主動」或「被主動」，顯然都不失為明智之舉，畢竟，「親中」的問題，在當前的台灣社會中，還是比較令人疑懼的。但是，話說回來，當初國民黨究竟是基於何種原因，突然讓已消失於台灣政壇兩年時間，且又如此具有爭議性的人物，成為位列不分區名單上的「黑馬」，就相當令人玩味了。

姑且不論網上傳言說邱毅背後有多大的靠山，單從戰力來說，邱毅就是藍營中不可多得的戰將，在他敢衝敢撞的拼命三郎氣勢下，多少能提振一些藍營立院中萎靡已久的士氣。當初支持他入列的原因在此，如今遺憾其退出的原因也在此。 當然，藍營的確是迫切需要如此勇悍的一員戰將的，此所以綠營也因之惕厲凜懼，唯恐其事成真，網上多數的抨擊，也是其來有自的。

俗話說，「千軍易得，一將難求」，從這個角度來看，邱毅亦不失為一個很好的選擇。但是，國民黨目前的景況，正處於整軍經武猶待加強的困境，即便邱毅是如何的驍勇善戰，總是一武之夫，在「千軍未得」的情況之下，所當考量的是，究竟以邱毅之能，可以吸收到多少選票的支持？在韓國瑜民調始終難有起色的情況下，求得千軍，遠勝於募得勇將，這點，國民黨在斟酌人選時，顯然是失計的。

邱毅事件是有後遺症的，嚴格來說，應該是整個所謂「爛透了」的名單的後遺症，恐怕不會因他的退出而歇止。名單中饒有爭議的部分，尤其是吳敦義的排序，或是該不該入列，目前都有正反不同的力道在支持，既然邱毅可在輿論的反對聲浪下，主動或被主動勸退，那麼，其他各有所主的可能名單中人，是否也可藉著較強烈的呼聲，而有所改易？

「目前我們已看到了許多不同群眾的支持人選，提出了各種的呼聲，這對國民黨中央的威信，無疑是個嚴重的打擊，國民黨該如何善後？相對於民進黨的名單出爐時，只有微弱的不滿聲浪，甚至蔡英文一坐鎮，就足以擺平所有異議，國民黨中的「眾聲喧譁」，看起來是「民主」多了，但卻隱隱含藏著分裂的危機，

許多聲音甚至表達了激烈的、威脅的態度，在本質上更凸顯出國民黨中自家為自家盤算的性格。這就將不只是「失分」，繼續延燒下去，恐怕都要「失血」了。

當然，很多人會以「早知如此，何必當初」的心態予以譏嘲，但當務之急，絕不是譏嘲就能濟事的。「兄弟鬩於牆，而外禦其侮」，藍營中人，如欲真正打贏這場選戰，就且待此一風波過後，無論如何，就堅定支持最後出來的名單，將重心置放在如何助韓國瑜打場漂漂亮亮的仗吧！」

台師大國文學系教授林保淳。圖／取自林保淳臉書
台師大國文學系教授林保淳。圖／取自林保淳臉書
分享

邱毅國民黨韓國瑜

相關新聞

勞工夜市攤商「打死不退」 葉匡時：不容挑戰公權力

2019-11-15 23:50

金門小三通船票 可刷悠遊卡

2019-11-15 23:51

屏科大農業跨域新成果 玄米製保養品及老幼健康米食

2019-11-15 23:42

相隔2400公里 台、日2所青山國小 師生「藝」起來

2019-11-15 23:41

九宮部隊老兵召集令 首位返金可賺2萬

2019-11-15 23:38

愛心咖啡店裡長輩開心互動 芥助網努力擴散社區關懷

2019-11-15 23:38

社宅推動消極？高市：推6大住宅輔助

2019-11-15 23:19

高雄戲獅甲 8隊水陸擂台過招

2019-11-15 23:16

原民都會農園開園 耆老攜幼種小米

2019-11-15 23:13

高雄加工區53歲了 高電員工「回娘家」 憶打拚歲月

2019-11-15 23:07

高雄入夜有耶誕氛圍 夢時代下雪了？草衙道有耶誕樹

2019-11-15 21:00

金門7員警回母校辦宣導 小學弟超崇拜：長大要當警察

2019-11-15 20:57

「墾丁之珠」璀璨點亮 墾丁大灣點亮夢幻夜明珠

2019-11-15 19:19

洗刷山胞汙名正名原住民 「正名戰神」回首歷程血淚

2019-11-15 18:49

96歲單親阿嬤包粽養大5子 贈粽小英總統祝連任包中

2019-11-15 18:04

公費流感疫苗第一階段開打 對象國小至高中生及醫員

2019-11-15 15:57

擁抱碧海藍天高雄港灣 歷史碼頭的夢幻篇章

2019-11-15 15:05

高雄今成立農產電商平台 利潤30%做公益

2019-11-15 13:12

代理高雄市長三年？ 葉匡時：法律不允許

2019-11-15 10:44

縮時攝影+空拍機+地下潛望系統 科技蒐證抓非法排放

2019-11-15 10:34

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

世界舞獅盛事「高雄戲獅甲」 水陸擂台雙拚爭獅王寶座

2019-11-15 17:31

影／高雄電子走過半世紀 百名老員工「回娘家」歡聚

2019-11-15 15:58

影／搭茅草屋種小米 杉林都市農園傳承布農文化

2019-11-15 15:49

金門「九宮部隊」召集令 首位返金老兵旅費全免

2019-11-15 14:29

用嗶的嘛ㄟ通！ 金門水頭碼頭今起可刷悠遊卡購買船票

2019-11-15 14:15

高雄勞工夜市攤商「打死不退」 葉匡時：挑戰公權力

2019-11-15 11:10
看更多

熱門文章

高雄勞工夜市攤商「打死不退」 葉匡時：挑戰公權力

2019-11-15 11:10

捷運族當心！ 11月17日起多處車站出口因施工暫封閉

2019-11-15 13:06

台東南迴「多良火車站」新隧道明年中完成

2019-11-15 13:16

林右昌當市長後最遺憾的一件事 藍議員：建議主動退回

2019-11-15 13:16

遛小孩打卡熱點 青青草原親子遊樂區、落羽松秘境啟用

2019-11-15 13:00

新竹民遞交陳情書 盼縣府把關建商環評承諾

2019-11-15 15:48

父重病無收入憂被房東趕走 11歲童擺襪攤撐家計

2019-11-15 10:59

雲林高麗菜誰耕鋤？ 雲林藍綠交鋒

2019-11-15 12:10

影／再見了！宜蘭大學大門開拆 2020版新校門即將出現

2019-11-15 15:47

她放下4個孩子勇敢追夢學中醫 每到傍晚4、5點心就很酸

2019-11-16 02:20

乃木坂46今晚站台新北耶誕城 粉絲擠爆現場

2019-11-15 20:08

代理高雄市長三年？ 葉匡時：法律不允許

2019-11-15 10:44

基隆這一家出了四個中醫師 林月慎大媽中醫路苦盡甘來

2019-11-16 02:14

金門「九宮部隊」召集令 首位返金老兵旅費全免

2019-11-15 14:29

新鮮芭樂紅果打造入口意象 中農博彰化館吸引參觀人潮

2019-11-15 20:10

竹市警主動查證兒虐片 呼籲民眾：別盲目轉傳

2019-11-15 16:33

金門7員警回母校辦宣導 小學弟超崇拜：長大要當警察

2019-11-15 20:57

進度落後？ 2020台灣燈會下月開幕 官網空白只有12個字

2019-11-15 14:39

嘉縣立委選舉2天共5人領表 含藍綠各1名獨立參選人

2019-11-15 18:22

用嗶的嘛ㄟ通！ 金門水頭碼頭今起可刷悠遊卡購買船票

2019-11-15 14:15

韓女在台嚴重車禍 奇蹟康復賣房募款建媽祖廟

2019-11-15 14:42

陸軍聯合婚禮 莒光園地主播與丈夫「壁咚」阿帕契合影

2019-11-15 14:31

巧合！藍綠不分區第一名曾銘宗吳玉琴 都是嘉義縣人

2019-11-15 17:42

影／嘉市首創女版小綠人 穿裙留長髮尊重女權精神

2019-11-15 20:21

《熊熊遇見你》粉絲見面會 三位主角明天台南後壁見

2019-11-15 14:13

他突然肚痛 醫師救命：是瘤破像引爆體內不定時炸彈

2019-11-15 11:54

國中棒球「軟式組」聯賽 培英國中小蝦米扳倒大鯨魚

2019-11-15 13:03

嘉市西區國民運動中心 教育部長承諾納110年前瞻2.0

2019-11-15 17:40

曾瀕臨絕種苞舌蘭 16年育成新品種耐熱花期逾半年

2019-11-15 11:37

遭質疑濫用公務車 楊瓊瓔：我這麼守分的人怎麼會？

2019-11-15 13:29

2019士林官邸菊展下周登場 逾2000朵大立菊超吸睛

2019-11-15 12:59

影／昇恆昌打造「亞洲最具規模單一綜合免稅商店」

2019-11-15 19:29

首屆鹿港風箏節將登場 穿唐裝旗袍打卡送小禮物

2019-11-15 13:39

縮時攝影+空拍機+地下潛望系統 科技蒐證抓非法排放

2019-11-15 10:34

蔡英文莊競程競總成立 盧秀燕贈花籃？市府：基於禮貌

2019-11-15 16:32

「墾丁之珠」璀璨點亮 墾丁大灣點亮夢幻夜明珠

2019-11-15 19:19

新北文學獎黃金組首獎得主林月慎 是中醫是船員是作家

2019-11-16 00:21

夜市消費抵用券 新北多一處可使用

2019-11-15 12:58

老婦8年未洗澡 好鄰居加長照師讓她如願泡泡澡

2019-11-15 16:22

好消息！湖口新豐考試不再奔波 明年確定增設會考考場

2019-11-15 19:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top