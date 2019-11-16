邱毅出線下線 台師大教授：凸顯國民黨中央進退失據

2019-11-16 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



國民黨下屆不分區立名單重新調整底定，卻餘波盪漾，台師大國文學系教授林保淳臉書評論說，從邱毅退出看國民黨不分區之亂，邱毅出線下線，凸顯出國民黨中央進退失據的窘狀，渾然忘了不分區的名單，實際上是「戰略」中的一環，是具有拓展選票的重要功能的，豈可不慎重予以規畫？雖未必能求得加分，至少不能夠失分。邱毅出線之所以激起如此廣大的反彈，當然就是唯恐因他而失分的。

林保淳說，邱毅無疑是國民黨內極具威猛的戰將，言詞犀利、攻勢凌厲，雖說所射出的砲火，時有失焦之弊，但「亂槍打鳥」，卻也有時而中，尤其是揭穿陳哲男赴濟州島賭博之役，一舉成名，成為風雲人物，頗為藍營民眾所推崇；但也因此頗遭綠營嫉恨，百計千方，欲除之而後快。

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2016年，邱毅競選失利，轉赴大陸開講、做節目，附和中共主張，更儼然成為綠營頭號戰犯，而其親中的主張，也令部分藍營人士不敢苟同。邱毅行事的評價，各有不同，但扼要來說，綠營是恨之痛入骨髓，而藍營則是又愛又恨。也正是因此，邱毅被列入國民黨不分區立委之位，當然就難免引起眾人的矚目，綠營固然明裡暗裡，對此嚴加抨擊，而藍營則意見相參差，有正有反，情勢相當詭異。因此，邱毅之宣布退出，也引發不少異議的爭論，尤其是著眼於邱毅之戰力的藍營人士，是頗為惋惜的。

邱毅之退出，無論其為「主動」或「被主動」，顯然都不失為明智之舉，畢竟，「親中」的問題，在當前的台灣社會中，還是比較令人疑懼的。但是，話說回來，當初國民黨究竟是基於何種原因，突然讓已消失於台灣政壇兩年時間，且又如此具有爭議性的人物，成為位列不分區名單上的「黑馬」，就相當令人玩味了。

姑且不論網上傳言說邱毅背後有多大的靠山，單從戰力來說，邱毅就是藍營中不可多得的戰將，在他敢衝敢撞的拼命三郎氣勢下，多少能提振一些藍營立院中萎靡已久的士氣。當初支持他入列的原因在此，如今遺憾其退出的原因也在此。 當然，藍營的確是迫切需要如此勇悍的一員戰將的，此所以綠營也因之惕厲凜懼，唯恐其事成真，網上多數的抨擊，也是其來有自的。

俗話說，「千軍易得，一將難求」，從這個角度來看，邱毅亦不失為一個很好的選擇。但是，國民黨目前的景況，正處於整軍經武猶待加強的困境，即便邱毅是如何的驍勇善戰，總是一武之夫，在「千軍未得」的情況之下，所當考量的是，究竟以邱毅之能，可以吸收到多少選票的支持？在韓國瑜民調始終難有起色的情況下，求得千軍，遠勝於募得勇將，這點，國民黨在斟酌人選時，顯然是失計的。

邱毅事件是有後遺症的，嚴格來說，應該是整個所謂「爛透了」的名單的後遺症，恐怕不會因他的退出而歇止。名單中饒有爭議的部分，尤其是吳敦義的排序，或是該不該入列，目前都有正反不同的力道在支持，既然邱毅可在輿論的反對聲浪下，主動或被主動勸退，那麼，其他各有所主的可能名單中人，是否也可藉著較強烈的呼聲，而有所改易？

「目前我們已看到了許多不同群眾的支持人選，提出了各種的呼聲，這對國民黨中央的威信，無疑是個嚴重的打擊，國民黨該如何善後？相對於民進黨的名單出爐時，只有微弱的不滿聲浪，甚至蔡英文一坐鎮，就足以擺平所有異議，國民黨中的「眾聲喧譁」，看起來是「民主」多了，但卻隱隱含藏著分裂的危機，

許多聲音甚至表達了激烈的、威脅的態度，在本質上更凸顯出國民黨中自家為自家盤算的性格。這就將不只是「失分」，繼續延燒下去，恐怕都要「失血」了。