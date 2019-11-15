屏科大農業跨域新成果 玄米製保養品及老幼健康米食

2019-11-15 23:42 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣即時報導



現代人每天都暴露在各樣的環境因子中，不只注重日常飲食，對天然的皮膚保養需求也日益提高。屏東科技大土木工程系灌溉研發服務中心跨領域研究團隊，以友善大地SPRI農法種植出的高雄147玄米為基底，並利用玄米富含維生素E及維生素B群是白米的5-10倍之特性，透過跨領域研究，開發「玄米萃系列保養產品」、「天然發芽玄米餅、發芽玄米粥及發芽玄米寶寶餅」，成功地將營養價值高的發芽玄米應用到醫美、幼童及銀髮族健康食品開發，並促進循環運用，讓台灣農業後端的運用更多元。

生物科技系施玟玲教授團隊將稻穀脫殼後，保留下的糙米進行萃取米糠層天然活性成分，富含抗氧化活性的植酸、能協助膠原蛋白串聯，使細胞之間的緊實度提升的阿魏酸，以及能用以延長保養品抗氧化作用、穩定性極佳的米糠醇，是一款抗老保濕的天然皮膚保養聖品。

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農園生產系林素汝副教授團隊將玄米催芽後，活化玄米中的酵素，除了是低升醣指數(Glycemic Index, GI)的食物之外，更提高神經系統中重要的傳遞物質γ-胺基丁酸(GABA)，其含量可達白米的11倍，具降血壓、促進睡眠及穩定神經的特性，特別適合年長者、術後患者及幼兒食用，與瑞士達實業股份有限公司合作開發出米餅、風味粥及寶寶食品。多項開發的商品讓玄米完整利用。