親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

臉書一度無法分享貼文 官方道歉：技術問題與內容無關

屏科大農業跨域新成果 玄米製保養品及老幼健康米食

2019-11-15 23:42聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

現代人每天都暴露在各樣的環境因子中，不只注重日常飲食，對天然的皮膚保養需求也日益提高。屏東科技大土木工程系灌溉研發服務中心跨領域研究團隊，以友善大地SPRI農法種植出的高雄147玄米為基底，並利用玄米富含維生素E及維生素B群是白米的5-10倍之特性，透過跨領域研究，開發「玄米萃系列保養產品」、「天然發芽玄米餅、發芽玄米粥及發芽玄米寶寶餅」，成功地將營養價值高的發芽玄米應用到醫美、幼童及銀髮族健康食品開發，並促進循環運用，讓台灣農業後端的運用更多元。

生物科技系施玟玲教授團隊將稻穀脫殼後，保留下的糙米進行萃取米糠層天然活性成分，富含抗氧化活性的植酸、能協助膠原蛋白串聯，使細胞之間的緊實度提升的阿魏酸，以及能用以延長保養品抗氧化作用、穩定性極佳的米糠醇，是一款抗老保濕的天然皮膚保養聖品。

農園生產系林素汝副教授團隊將玄米催芽後，活化玄米中的酵素，除了是低升醣指數(Glycemic Index, GI)的食物之外，更提高神經系統中重要的傳遞物質γ-胺基丁酸(GABA)，其含量可達白米的11倍，具降血壓、促進睡眠及穩定神經的特性，特別適合年長者、術後患者及幼兒食用，與瑞士達實業股份有限公司合作開發出米餅、風味粥及寶寶食品。多項開發的商品讓玄米完整利用。

屏科大校長戴昌賢校長表示，團隊成果完整展現屏科大跨領域團隊的最佳案例，從農園系的品種改良、種植，土木系的田間水資源調節技術結，到餐桌、生活用品等過程，都有不同領域的專家學者共同努力，不只將農產品加值在未來形成一條產業鏈，也能幫助地方創生，繁榮地方發展貢獻社會。

屏科大生物科技系教授施玟玲，開發玄米萃系列保養品具有抗老保濕極佳功效。記者江國豪...
屏科大生物科技系教授施玟玲，開發玄米萃系列保養品具有抗老保濕極佳功效。記者江國豪／翻攝
分享
屏東科技大土木工程系灌溉研發服務中心跨領域研究團隊，成功地將營養價值高的發芽玄米...
屏東科技大土木工程系灌溉研發服務中心跨領域研究團隊，成功地將營養價值高的發芽玄米應用到醫美、幼童及銀髮族健康食品開發。記者江國豪／翻攝
分享
屏科大農園系副教授林素汝，以瞬間烘焙技術開發「發芽玄米餅」。記者江國豪／翻攝
屏科大農園系副教授林素汝，以瞬間烘焙技術開發「發芽玄米餅」。記者江國豪／翻攝
分享

屏科大患者屏東

相關新聞

洗刷山胞汙名正名原住民 「正名戰神」回首歷程血淚

2019-11-15 18:49

96歲單親阿嬤包粽養大5子 贈粽小英總統祝連任包中

2019-11-15 18:04

世界舞獅盛事「高雄戲獅甲」 水陸擂台雙拚爭獅王寶座

2019-11-15 17:31

影／高雄電子走過半世紀 百名老員工「回娘家」歡聚

2019-11-15 15:58

擁抱碧海藍天高雄港灣 歷史碼頭的夢幻篇章

2019-11-15 15:05

金門「九宮部隊」召集令 首位返金老兵旅費全免

2019-11-15 14:29

用嗶的嘛ㄟ通！ 金門水頭碼頭今起可刷悠遊卡購買船票

2019-11-15 14:15

高雄今成立農產電商平台 利潤30%做公益

2019-11-15 13:12

高雄勞工夜市攤商「打死不退」 葉匡時：挑戰公權力

2019-11-15 11:10

代理高雄市長三年？ 葉匡時：法律不允許

2019-11-15 10:44

縮時攝影+空拍機+地下潛望系統 科技蒐證抓非法排放

2019-11-15 10:34

金門老兵響應召集令 限量紀念酒發完

2019-11-14 23:58

台鐵：高雄站年底減少9班柴聯車

2019-11-14 23:45

高市無障礙公車 拚2年內破8成

2019-11-14 23:22

高市鐵道綠廊南北打通 市民更有感

2019-11-14 23:18

保障蕉農收入 農委會試辦香蕉保險

2019-11-14 23:15

高屏冬蕉「1字頭」價位 蕉農鬱卒

2019-11-14 23:11

歐中慨參選澎湖立委 首提健保福利及鹽害房屋稅補償

2019-11-14 21:08

香蕉收入保險上路 旗山尚未破零、美濃賣4張

2019-11-14 19:45

冬蕉價差蕉農鬱卒嘆 「選舉無路用啦！」

2019-11-14 19:33

金門探金10月購物趣辦摸彩直播 當日加碼送20份現場獎

2019-11-14 19:33

世棒中澳大戰本周六登場 金門將辦賽事直播邀你來加油

2019-11-14 19:31

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

高雄勞工夜市攤商「打死不退」 葉匡時：挑戰公權力

2019-11-15 11:10

捷運族當心！ 11月17日起多處車站出口因施工暫封閉

2019-11-15 13:06

林志玲台南後壁老家 台灣小鎮藝術卡車周六開演

2019-11-15 08:11

台東南迴「多良火車站」新隧道明年中完成

2019-11-15 13:16

林右昌當市長後最遺憾的一件事 藍議員：建議主動退回

2019-11-15 13:16

遛小孩打卡熱點 青青草原親子遊樂區、落羽松秘境啟用

2019-11-15 13:00

父重病無收入憂被房東趕走 11歲童擺襪攤撐家計

2019-11-15 10:59

雲林高麗菜誰耕鋤？ 雲林藍綠交鋒

2019-11-15 12:10

熊本熊又來了 本周六日基隆東岸商場賣萌

2019-11-15 07:24

新竹民遞交陳情書 盼縣府把關建商環評承諾

2019-11-15 15:48

影／再見了！宜蘭大學大門開拆 2020版新校門即將出現

2019-11-15 15:47

影／相隔30年辦王船醮 白沙屯五雲宮再建33尺大型王船

2019-11-15 07:18

代理高雄市長三年？ 葉匡時：法律不允許

2019-11-15 10:44

超美打卡點！烏山頭水庫「跨虹吊橋」 將恢復通行

2019-11-15 07:29

台南主幹道復興路開挖 永康分局籲繞路免塞車

2019-11-15 08:13

金門「九宮部隊」召集令 首位返金老兵旅費全免

2019-11-15 14:29

乃木坂46今晚站台新北耶誕城 粉絲擠爆現場

2019-11-15 20:08

竹市警主動查證兒虐片 呼籲民眾：別盲目轉傳

2019-11-15 16:33

進度落後？ 2020台灣燈會下月開幕 官網空白只有12個字

2019-11-15 14:39

陸軍聯合婚禮 莒光園地主播與丈夫「壁咚」阿帕契合影

2019-11-15 14:31

韓女在台嚴重車禍 奇蹟康復賣房募款建媽祖廟

2019-11-15 14:42

用嗶的嘛ㄟ通！ 金門水頭碼頭今起可刷悠遊卡購買船票

2019-11-15 14:15

他突然肚痛 醫師救命：是瘤破像引爆體內不定時炸彈

2019-11-15 11:54

巧合！藍綠不分區第一名曾銘宗吳玉琴 都是嘉義縣人

2019-11-15 17:42

嘉縣立委選舉2天共5人領表 含藍綠各1名獨立參選人

2019-11-15 18:22

國中棒球「軟式組」聯賽 培英國中小蝦米扳倒大鯨魚

2019-11-15 13:03

金門7員警回母校辦宣導 小學弟超崇拜：長大要當警察

2019-11-15 20:57

《熊熊遇見你》粉絲見面會 三位主角明天台南後壁見

2019-11-15 14:13

曾瀕臨絕種苞舌蘭 16年育成新品種耐熱花期逾半年

2019-11-15 11:37

遭質疑濫用公務車 楊瓊瓔：我這麼守分的人怎麼會？

2019-11-15 13:29

嘉市西區國民運動中心 教育部長承諾納110年前瞻2.0

2019-11-15 17:40

縮時攝影+空拍機+地下潛望系統 科技蒐證抓非法排放

2019-11-15 10:34

蔡英文莊競程競總成立 盧秀燕贈花籃？市府：基於禮貌

2019-11-15 16:32

夜市消費抵用券 新北多一處可使用

2019-11-15 12:58

首屆鹿港風箏節將登場 穿唐裝旗袍打卡送小禮物

2019-11-15 13:39

影／嘉市首創女版小綠人 穿裙留長髮尊重女權精神

2019-11-15 20:21

老婦8年未洗澡 好鄰居加長照師讓她如願泡泡澡

2019-11-15 16:22

2019士林官邸菊展下周登場 逾2000朵大立菊超吸睛

2019-11-15 12:59

影／昇恆昌打造「亞洲最具規模單一綜合免稅商店」

2019-11-15 19:29

「墾丁之珠」璀璨點亮 墾丁大灣點亮夢幻夜明珠

2019-11-15 19:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top