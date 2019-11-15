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愛心咖啡店裡長輩開心互動 芥助網努力擴散社區關懷

2019-11-15 23:38聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄文藻外語學院附近的「渡」咖啡店裡，20位阿公阿嬤分坐3桌，在芥菜種會人員引導下，玩起撲克牌式的桌遊，品嘗免費茶點，歡樂氣氛很快渲染開來。年輕時是「總舖師」的老人家戴著廚師帽，用一張張食材圖案的牌告訴同桌的社區鄰居要做什麼菜。芥菜種會執行長吳小萍說，「渡」咖啡店是社區的愛心店家，提供場地做為「社區共好點」，社區老人聚在咖啡店裡聊天、玩動動腦遊戲，可以休閒，也彼此守護。　

芥菜種會10年前發起「芥助網」，尋找、鼓勵愛心店家提供場地讓社區長者、小朋友可以互動，台北、桃園、嘉義、高雄、花蓮等縣市已有許多愛心店家加入，「渡」咖啡的老闆郭家瑋說，他只是用自己做得到的方式參與，很高興可以一起關心社區鄰居。

吳小萍說，愛心店家做好事，在各地發散，例如台北市99幸福甜烘焙坊的師傅下班後跟著老闆帶領社區孩子DIY手作起司餐包來義賣，所得回饋芥助網社區服務經費，小朋友忙完後開心享用店家剛出爐的麵包。高雄市的渡咖啡、白木舟手工冰城、桌癮桌遊休息空間都是「芥助網」的愛心店家，響應提早打烊做好事的行動。

為了讓更多愛心店家參與，芥菜種會規畫了「2019芥助網鄰舍節」，要在14個縣市辦理超過65場活動，鼓勵在地社區免費或優惠舉辦在地文化體驗，另規畫了14場社區巷弄嘉年華活動，透過食物共享、手作市集、藝文表演、桌遊、DIY手作等活動，用歡樂的氣氛傳達關懷與互助共好的理念，讓社區鄰里充滿更多關懷。

「2019芥助網鄰舍節」高雄地區的活動場次，計有11月30日下午3時到5時在三民區寶安里活動中心廣場、12月7日下午3時到5時30分在大寮區和春技術學院校門廣場、12月21日中計12時到下午5時在在岡山身障福利中心舉辦，芥菜種會邀請民眾響應捐贈1公斤以上的新鮮蔬果和及常溫可保存的食物，共同參與。更多活動內容可查看https://rebrand.ly/h6d0hn。

芥菜種會力推芥助網，高雄市三民區一社區長者在愛心店「渡」咖啡店專心玩桌遊。記者楊...
芥菜種會力推芥助網，高雄市三民區一社區長者在愛心店「渡」咖啡店專心玩桌遊。記者楊濡嘉／攝影　
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芥菜種會力推芥助網，高雄市三民區一社區長者在愛心店「渡」咖啡店開心互動交流。圖／...
芥菜種會力推芥助網，高雄市三民區一社區長者在愛心店「渡」咖啡店開心互動交流。圖／芥菜種會提供　
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芥菜種會力推芥助網，高雄市三民區一社區長者在愛心店「渡」咖啡店開心玩桌遊。記者楊...
芥菜種會力推芥助網，高雄市三民區一社區長者在愛心店「渡」咖啡店開心玩桌遊。記者楊濡嘉／攝影　
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愛心咖啡桌遊

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