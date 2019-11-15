高雄入夜有耶誕氛圍 夢時代下雪了？草衙道有耶誕樹
2019-11-15 21:00
聯合報 記者謝梅芬
／高雄即時報導
天氣轉涼，高雄入夜後變得更有耶誕氛圍，今晚在夢時代有耶誕點燈儀式，吸引不少人潮，同樣在大魯閣草衙道也有大型的耶誕樹和裝置藝術。
夢時代今晚舉辦點燈啟用儀式，今年耶誕主樹打破傳統的框架，以拉斯維加斯舊城中處處可見的霓虹招牌為主要元素，大量運用霓虹燈管、球泡燈、投射光束等技術，搭配愛Sharing動感的節奏，重組成屬於拉斯維加斯的奢華。
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夢時代從今天起到12月25日每天下午6點到10點，都會在整點安排燈光與音樂搭配演出。
大魯閣草衙道布置大型耶誕樹，還有各式裝置藝術，還有由麋鹿氣墊領軍的12座放大版暖心動物氣偶，十分可愛，也是民眾最愛的打卡景點。
大魯閣草衙道每周六、日還會邀請街頭藝人表演，12月7、8日安排耶誕老公公鼓樂踩街活動。
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