親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

謝龍介：明年若當選不分區 將宣布參選國民黨主席

高雄入夜有耶誕氛圍 夢時代下雪了？草衙道有耶誕樹

2019-11-15 21:00聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

天氣轉涼，高雄入夜後變得更有耶誕氛圍，今晚在夢時代有耶誕點燈儀式，吸引不少人潮，同樣在大魯閣草衙道也有大型的耶誕樹和裝置藝術

夢時代今晚舉辦點燈啟用儀式，今年耶誕主樹打破傳統的框架，以拉斯維加斯舊城中處處可見的霓虹招牌為主要元素，大量運用霓虹燈管、球泡燈、投射光束等技術，搭配愛Sharing動感的節奏，重組成屬於拉斯維加斯的奢華。

夢時代從今天起到12月25日每天下午6點到10點，都會在整點安排燈光與音樂搭配演出。

大魯閣草衙道布置大型耶誕樹，還有各式裝置藝術，還有由麋鹿氣墊領軍的12座放大版暖心動物氣偶，十分可愛，也是民眾最愛的打卡景點。

大魯閣草衙道每周六、日還會邀請街頭藝人表演，12月7、8日安排耶誕老公公鼓樂踩街活動。

夢時代今晚舉辦點燈啟用儀式，今年耶誕主樹以拉斯維加斯舊城中處處可見的霓虹招牌為主...
夢時代今晚舉辦點燈啟用儀式，今年耶誕主樹以拉斯維加斯舊城中處處可見的霓虹招牌為主要元素，大量運用霓虹燈管、球泡燈、投射光束，十分耀眼。記者謝梅芬／攝影
分享
大魯閣草衙道布置大型耶誕樹，還有各式裝置藝術。記者謝梅芬／攝影
大魯閣草衙道布置大型耶誕樹，還有各式裝置藝術。記者謝梅芬／攝影
分享

拉斯維加斯裝置藝術

相關新聞

洗刷山胞汙名正名原住民 「正名戰神」回首歷程血淚

2019-11-15 18:49

96歲單親阿嬤包粽養大5子 贈粽小英總統祝連任包中

2019-11-15 18:04

世界舞獅盛事「高雄戲獅甲」 水陸擂台雙拚爭獅王寶座

2019-11-15 17:31

影／高雄電子走過半世紀 百名老員工「回娘家」歡聚

2019-11-15 15:58

擁抱碧海藍天高雄港灣 歷史碼頭的夢幻篇章

2019-11-15 15:05

金門「九宮部隊」召集令 首位返金老兵旅費全免

2019-11-15 14:29

用嗶的嘛ㄟ通！ 金門水頭碼頭今起可刷悠遊卡購買船票

2019-11-15 14:15

高雄今成立農產電商平台 利潤30%做公益

2019-11-15 13:12

高雄勞工夜市攤商「打死不退」 葉匡時：挑戰公權力

2019-11-15 11:10

代理高雄市長三年？ 葉匡時：法律不允許

2019-11-15 10:44

縮時攝影+空拍機+地下潛望系統 科技蒐證抓非法排放

2019-11-15 10:34

金門老兵響應召集令 限量紀念酒發完

2019-11-14 23:58

台鐵：高雄站年底減少9班柴聯車

2019-11-14 23:45

高市無障礙公車 拚2年內破8成

2019-11-14 23:22

高市鐵道綠廊南北打通 市民更有感

2019-11-14 23:18

保障蕉農收入 農委會試辦香蕉保險

2019-11-14 23:15

高屏冬蕉「1字頭」價位 蕉農鬱卒

2019-11-14 23:11

歐中慨參選澎湖立委 首提健保福利及鹽害房屋稅補償

2019-11-14 21:08

香蕉收入保險上路 旗山尚未破零、美濃賣4張

2019-11-14 19:45

冬蕉價差蕉農鬱卒嘆 「選舉無路用啦！」

2019-11-14 19:33

金門探金10月購物趣辦摸彩直播 當日加碼送20份現場獎

2019-11-14 19:33

世棒中澳大戰本周六登場 金門將辦賽事直播邀你來加油

2019-11-14 19:31

金門老兵召集令活動大捷 6千瓶紀念酒45天提前發完

2019-11-14 18:22

推動金門觀光 縣府全台走透透辦推介會

2019-11-14 17:48

不分區名單還在喬 屏東輔選座談還辦不辦？

2019-11-14 16:58

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

捷運族當心！ 11月17日起多處車站出口因施工暫封閉

2019-11-15 13:06

高雄勞工夜市攤商「打死不退」 葉匡時：挑戰公權力

2019-11-15 11:10

林志玲台南後壁老家 台灣小鎮藝術卡車周六開演

2019-11-15 08:11

台東南迴「多良火車站」新隧道明年中完成

2019-11-15 13:16

頭份市代會主席選立委夜市掃街 美女鎮代站台

2019-11-14 22:24

林右昌當市長後最遺憾的一件事 藍議員：建議主動退回

2019-11-15 13:16

遛小孩打卡熱點 青青草原親子遊樂區、落羽松秘境啟用

2019-11-15 13:00

父重病無收入憂被房東趕走 11歲童擺襪攤撐家計

2019-11-15 10:59

雲林高麗菜誰耕鋤？ 雲林藍綠交鋒

2019-11-15 12:10

熊本熊又來了 本周六日基隆東岸商場賣萌

2019-11-15 07:24

出身嘉義縣農村 吳玉琴排民進黨不分區第一鄉親開心

2019-11-14 22:02

影／相隔30年辦王船醮 白沙屯五雲宮再建33尺大型王船

2019-11-15 07:18

代理高雄市長三年？ 葉匡時：法律不允許

2019-11-15 10:44

超美打卡點！烏山頭水庫「跨虹吊橋」 將恢復通行

2019-11-15 07:29

新竹民遞交陳情書 盼縣府把關建商環評承諾

2019-11-15 15:48

影／再見了！宜蘭大學大門開拆 2020版新校門即將出現

2019-11-15 15:47

台南主幹道復興路開挖 永康分局籲繞路免塞車

2019-11-15 08:13

金門「九宮部隊」召集令 首位返金老兵旅費全免

2019-11-15 14:29

南方澳斷橋重建…鯖魚造型 耐久100年

2019-11-14 23:50

台鐵：高雄站年底減少9班柴聯車

2019-11-14 23:45

高屏冬蕉「1字頭」價位 蕉農鬱卒

2019-11-14 23:11

進度落後？ 2020台灣燈會下月開幕 官網空白只有12個字

2019-11-15 14:39

陸軍聯合婚禮 莒光園地主播與丈夫「壁咚」阿帕契合影

2019-11-15 14:31

竹市警主動查證兒虐片 呼籲民眾：別盲目轉傳

2019-11-15 16:33

韓女在台嚴重車禍 奇蹟康復賣房募款建媽祖廟

2019-11-15 14:42

用嗶的嘛ㄟ通！ 金門水頭碼頭今起可刷悠遊卡購買船票

2019-11-15 14:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top