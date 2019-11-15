金門7員警回母校辦宣導 小學弟超崇拜：長大要當警察

2019-11-15 20:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



「我們都是述美國小畢業的喔！」金門縣警局金湖分局日前前進金門最迷你小學之一的「述美國小」進行校園交通及安全宣導，為了拉近與學生的距離，還進行「內部調查」，沒想到竟然有7位同仁都是述美的校友，「學長」重回母校宣導，果然讓小朋友覺得超親切，不少小朋友紛紛舉手，以後也要向學長效法當警察，但一聽到晚上不能睡覺要值勤，不少小朋友都打了退堂鼓，現場歡笑聲不斷，學長學弟互動的畫面格外溫馨！

為了增進小朋友對警察工作的認識與了解，加強交通、婦幼安全觀念的提升以及滿足小朋友警察夢，金湖分局分局長黃維章別出心裁率領目前在金湖分局任職的副分局長楊智銘等5名述美國小畢業校友返校做交通、婦幼安全觀念宣導，受到熱烈歡迎，其中警備隊隊長兼金湖派出所所長黃成榮、偵查隊小隊長黃成泉這對兄弟，從母校畢業近50年，重回母校教導「小學弟」，讓他們直說是特別的經驗。

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這場另類的「學長學弟喜相逢」，雖然只有短短不到1個小時的時間，但內容卻相當豐富，還將巡邏車、重型機車開進校園讓小朋友體驗，課程中也介紹警察工作性質，並安排學童體驗警察裝備、模擬實境路況等；小朋友都對警察工作有更深一層認識，不少小朋友都說，未來也要當警察，整個宣導過程，歡笑聲不斷。