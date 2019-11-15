親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

謝龍介：明年若當選不分區 將宣布參選國民黨主席

金門7員警回母校辦宣導 小學弟超崇拜：長大要當警察

2019-11-15 20:57聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

「我們都是述美國小畢業的喔！」金門縣警局金湖分局日前前進金門最迷你小學之一的「述美國小」進行校園交通及安全宣導，為了拉近與學生的距離，還進行「內部調查」，沒想到竟然有7位同仁都是述美的校友，「學長」重回母校宣導，果然讓小朋友覺得超親切，不少小朋友紛紛舉手，以後也要向學長效法當警察，但一聽到晚上不能睡覺要值勤，不少小朋友都打了退堂鼓，現場歡笑聲不斷，學長學弟互動的畫面格外溫馨！

為了增進小朋友對警察工作的認識與了解，加強交通、婦幼安全觀念的提升以及滿足小朋友警察夢，金湖分局分局長黃維章別出心裁率領目前在金湖分局任職的副分局長楊智銘等5名述美國小畢業校友返校做交通、婦幼安全觀念宣導，受到熱烈歡迎，其中警備隊隊長兼金湖派出所所長黃成榮、偵查隊小隊長黃成泉這對兄弟，從母校畢業近50年，重回母校教導「小學弟」，讓他們直說是特別的經驗。

這場另類的「學長學弟喜相逢」，雖然只有短短不到1個小時的時間，但內容卻相當豐富，還將巡邏車、重型機車開進校園讓小朋友體驗，課程中也介紹警察工作性質，並安排學童體驗警察裝備、模擬實境路況等；小朋友都對警察工作有更深一層認識，不少小朋友都說，未來也要當警察，整個宣導過程，歡笑聲不斷。

金湖分局分局長黃維章也透露，他的老家住在西園，也是述美學區，後來舉家搬走，所以算是「無緣的述美人」；目前金湖分局一共有7名述美國小的校友分別擔任副分局長、警備隊長等重要職務，而曾任金門縣警察局局長張蒼波、金門消防局局長楊肅凱等人也曾就讀述美國小的前身「官嶼國小」，因此說述美國小是金門警界的搖籃也不為過。他也期許未來有更多的述美校友投身警察工作，共同為社會治安努力。

在金湖分局任職的「述美人」日前重回母校辦宣導，學長、學弟（妹）互動超熱絡的。圖／...
在金湖分局任職的「述美人」日前重回母校辦宣導，學長、學弟（妹）互動超熱絡的。圖／警方提供
分享
金湖分局分局長黃維章率領目前在金湖分局任職的副分局長楊智銘等5名述美國小畢業校友...
金湖分局分局長黃維章率領目前在金湖分局任職的副分局長楊智銘等5名述美國小畢業校友返校做交通、婦幼安全觀念宣導，大受學童歡迎。圖／警方提供
分享

警察金門

相關新聞

洗刷山胞汙名正名原住民 「正名戰神」回首歷程血淚

2019-11-15 18:49

96歲單親阿嬤包粽養大5子 贈粽小英總統祝連任包中

2019-11-15 18:04

世界舞獅盛事「高雄戲獅甲」 水陸擂台雙拚爭獅王寶座

2019-11-15 17:31

影／高雄電子走過半世紀 百名老員工「回娘家」歡聚

2019-11-15 15:58

擁抱碧海藍天高雄港灣 歷史碼頭的夢幻篇章

2019-11-15 15:05

金門「九宮部隊」召集令 首位返金老兵旅費全免

2019-11-15 14:29

用嗶的嘛ㄟ通！ 金門水頭碼頭今起可刷悠遊卡購買船票

2019-11-15 14:15

高雄今成立農產電商平台 利潤30%做公益

2019-11-15 13:12

高雄勞工夜市攤商「打死不退」 葉匡時：挑戰公權力

2019-11-15 11:10

代理高雄市長三年？ 葉匡時：法律不允許

2019-11-15 10:44

縮時攝影+空拍機+地下潛望系統 科技蒐證抓非法排放

2019-11-15 10:34

金門老兵響應召集令 限量紀念酒發完

2019-11-14 23:58

台鐵：高雄站年底減少9班柴聯車

2019-11-14 23:45

高市無障礙公車 拚2年內破8成

2019-11-14 23:22

高市鐵道綠廊南北打通 市民更有感

2019-11-14 23:18

保障蕉農收入 農委會試辦香蕉保險

2019-11-14 23:15

高屏冬蕉「1字頭」價位 蕉農鬱卒

2019-11-14 23:11

歐中慨參選澎湖立委 首提健保福利及鹽害房屋稅補償

2019-11-14 21:08

香蕉收入保險上路 旗山尚未破零、美濃賣4張

2019-11-14 19:45

冬蕉價差蕉農鬱卒嘆 「選舉無路用啦！」

2019-11-14 19:33

金門探金10月購物趣辦摸彩直播 當日加碼送20份現場獎

2019-11-14 19:33

世棒中澳大戰本周六登場 金門將辦賽事直播邀你來加油

2019-11-14 19:31

金門老兵召集令活動大捷 6千瓶紀念酒45天提前發完

2019-11-14 18:22

推動金門觀光 縣府全台走透透辦推介會

2019-11-14 17:48

不分區名單還在喬 屏東輔選座談還辦不辦？

2019-11-14 16:58

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

捷運族當心！ 11月17日起多處車站出口因施工暫封閉

2019-11-15 13:06

高雄勞工夜市攤商「打死不退」 葉匡時：挑戰公權力

2019-11-15 11:10

林志玲台南後壁老家 台灣小鎮藝術卡車周六開演

2019-11-15 08:11

台東南迴「多良火車站」新隧道明年中完成

2019-11-15 13:16

頭份市代會主席選立委夜市掃街 美女鎮代站台

2019-11-14 22:24

林右昌當市長後最遺憾的一件事 藍議員：建議主動退回

2019-11-15 13:16

遛小孩打卡熱點 青青草原親子遊樂區、落羽松秘境啟用

2019-11-15 13:00

父重病無收入憂被房東趕走 11歲童擺襪攤撐家計

2019-11-15 10:59

雲林高麗菜誰耕鋤？ 雲林藍綠交鋒

2019-11-15 12:10

熊本熊又來了 本周六日基隆東岸商場賣萌

2019-11-15 07:24

出身嘉義縣農村 吳玉琴排民進黨不分區第一鄉親開心

2019-11-14 22:02

影／相隔30年辦王船醮 白沙屯五雲宮再建33尺大型王船

2019-11-15 07:18

代理高雄市長三年？ 葉匡時：法律不允許

2019-11-15 10:44

超美打卡點！烏山頭水庫「跨虹吊橋」 將恢復通行

2019-11-15 07:29

新竹民遞交陳情書 盼縣府把關建商環評承諾

2019-11-15 15:48

影／再見了！宜蘭大學大門開拆 2020版新校門即將出現

2019-11-15 15:47

台南主幹道復興路開挖 永康分局籲繞路免塞車

2019-11-15 08:13

金門「九宮部隊」召集令 首位返金老兵旅費全免

2019-11-15 14:29

南方澳斷橋重建…鯖魚造型 耐久100年

2019-11-14 23:50

台鐵：高雄站年底減少9班柴聯車

2019-11-14 23:45

高屏冬蕉「1字頭」價位 蕉農鬱卒

2019-11-14 23:11

進度落後？ 2020台灣燈會下月開幕 官網空白只有12個字

2019-11-15 14:39

陸軍聯合婚禮 莒光園地主播與丈夫「壁咚」阿帕契合影

2019-11-15 14:31

竹市警主動查證兒虐片 呼籲民眾：別盲目轉傳

2019-11-15 16:33

韓女在台嚴重車禍 奇蹟康復賣房募款建媽祖廟

2019-11-15 14:42

用嗶的嘛ㄟ通！ 金門水頭碼頭今起可刷悠遊卡購買船票

2019-11-15 14:15

他突然肚痛 醫師救命：是瘤破像引爆體內不定時炸彈

2019-11-15 11:54

南投觀光亮點退燒 縣長：投資有效益

2019-11-14 23:23

艋舺青山王祭明登場 遶境3天

2019-11-14 23:36

曾瀕臨絕種苞舌蘭 16年育成新品種耐熱花期逾半年

2019-11-15 11:37

巧合！藍綠不分區第一名曾銘宗吳玉琴 都是嘉義縣人

2019-11-15 17:42

遭質疑濫用公務車 楊瓊瓔：我這麼守分的人怎麼會？

2019-11-15 13:29

縮時攝影+空拍機+地下潛望系統 科技蒐證抓非法排放

2019-11-15 10:34

國中棒球「軟式組」聯賽 培英國中小蝦米扳倒大鯨魚

2019-11-15 13:03

嘉縣立委選舉2天共5人領表 含藍綠各1名獨立參選人

2019-11-15 18:22

夜市消費抵用券 新北多一處可使用

2019-11-15 12:58

《熊熊遇見你》粉絲見面會 三位主角明天台南後壁見

2019-11-15 14:13

石碇永定橋改建 預定22日通車

2019-11-14 23:57

蔡英文莊競程競總成立 盧秀燕贈花籃？市府：基於禮貌

2019-11-15 16:32

首屆鹿港風箏節將登場 穿唐裝旗袍打卡送小禮物

2019-11-15 13:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top