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「墾丁之珠」璀璨點亮 墾丁大灣點亮夢幻夜明珠

2019-11-15 19:19聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

屏東恆春藝術家楊宗熏與丹麥藝術家聯手為台灣燈會創作的「恆春風巢」，由空酒瓶組合的球體在夜間透出夢幻般綠光，被譽有如「夜明珠」，下個月將裝櫃運往丹麥，明年2月在丹麥哥本哈根燈節中重新發光；地方希望楊能夠留下同款作品在故鄉發光，他用2020隻酒瓶和長條木創作取名「墾丁之珠」今晚在墾丁大灣草坪點亮，成為名副其實的墾丁新亮點。

身兼恆春鎮德和社區協會理事長的楊宗熏說，德和早年出拳頭師，有「拳頭巢」的古地名，「恆春風巢」用2800支空酒瓶堆疊出的圓球狀，像個大蜂巢，搭配在地福興宮龍柱上的捲柱造型，用破壞恆春半島植披生態的入侵植物銀合歡木，編造出請拳起手勢意象，點亮後有如一盞大型光明燈，讓民眾在瓶底簽上姓名祈福，明年2月也月將載著國人滿滿的祝福到丹麥為國爭光。

楊忠熏新創作的「墾丁之珠」，概念類似「恆春風巢」，由屏東縣府文化處推動青年参與社區及村落文化行動計劃和墾丁商圈發展協會協助，高約2公尺，由2020支空酒瓶組合的球體和銀合歡長條木組合的狀捲柱造型，由太陽能電板發電，每小時發出各種不同顏色的光芒，象徵台灣多元融合精神，也代表引領遊子平安返家的一盞明燈，今晚點亮後，吸引大批遊客拍照留念。

「它全部是由廢棄物組合，墾丁的海漂垃圾多，希望能喚起海洋環境生態保育意識！」他說，從某個角度看，它仿如是隻班墾丁國家公園常見的班卡拉蛙，以裝置藝術來呈現墾丁生態之美，今晚正式點亮，除了帶動觀光，更期盼這個作品從國境之南未來與前往丹麥的原作兩地相映，讓世界看見台灣。

在台灣燈會創作「恆春風巢」的藝術家楊宗熏，又用2020隻酒瓶和長條木創作取名「墾...
在台灣燈會創作「恆春風巢」的藝術家楊宗熏，又用2020隻酒瓶和長條木創作取名「墾丁之珠」，成為墾丁大灣最亮眼的裝置藝術，遊客紛紛和作者合影。記者潘欣中／攝影
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在台灣燈會創作「恆春風巢」的藝術家楊宗熏，又用2020隻酒瓶和長條木創作取名「墾...
在台灣燈會創作「恆春風巢」的藝術家楊宗熏，又用2020隻酒瓶和長條木創作取名「墾丁之珠」，成為墾丁大灣最亮眼的裝置藝術，今天舉行點燈儀式。記者潘欣中／攝影
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在台灣燈會創作「恆春風巢」的藝術家楊宗熏，又用2020隻酒瓶和長條木創作取名「墾...
在台灣燈會創作「恆春風巢」的藝術家楊宗熏，又用2020隻酒瓶和長條木創作取名「墾丁之珠」，今晚在墾丁大灣草坪點亮，成為名副其實的墾丁新亮點；他說，從這個角度望去，仿如一隻班卡拉鍋牛。記者潘欣中／攝影
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在台灣燈會創作「恆春風巢」的藝術家楊宗熏，又用2020隻酒瓶和長條木創作取名「墾...
在台灣燈會創作「恆春風巢」的藝術家楊宗熏，又用2020隻酒瓶和長條木創作取名「墾丁之珠」，成為墾丁大灣最亮眼的裝置藝術。記者潘欣中／攝影
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墾丁恆春丹麥

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