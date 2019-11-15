「墾丁之珠」璀璨點亮 墾丁大灣點亮夢幻夜明珠

2019-11-15 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣即時報導



屏東恆春藝術家楊宗熏與丹麥藝術家聯手為台灣燈會創作的「恆春風巢」，由空酒瓶組合的球體在夜間透出夢幻般綠光，被譽有如「夜明珠」，下個月將裝櫃運往丹麥，明年2月在丹麥哥本哈根燈節中重新發光；地方希望楊能夠留下同款作品在故鄉發光，他用2020隻酒瓶和長條木創作取名「墾丁之珠」今晚在墾丁大灣草坪點亮，成為名副其實的墾丁新亮點。

身兼恆春鎮德和社區協會理事長的楊宗熏說，德和早年出拳頭師，有「拳頭巢」的古地名，「恆春風巢」用2800支空酒瓶堆疊出的圓球狀，像個大蜂巢，搭配在地福興宮龍柱上的捲柱造型，用破壞恆春半島植披生態的入侵植物銀合歡木，編造出請拳起手勢意象，點亮後有如一盞大型光明燈，讓民眾在瓶底簽上姓名祈福，明年2月也月將載著國人滿滿的祝福到丹麥為國爭光。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

楊忠熏新創作的「墾丁之珠」，概念類似「恆春風巢」，由屏東縣府文化處推動青年参與社區及村落文化行動計劃和墾丁商圈發展協會協助，高約2公尺，由2020支空酒瓶組合的球體和銀合歡長條木組合的狀捲柱造型，由太陽能電板發電，每小時發出各種不同顏色的光芒，象徵台灣多元融合精神，也代表引領遊子平安返家的一盞明燈，今晚點亮後，吸引大批遊客拍照留念。