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洗刷山胞汙名正名原住民 「正名戰神」回首歷程血淚

2019-11-15 18:49聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

今年適逢原住民族正名25周年，回顧原住民族正名運動歷程及探討回復族名文化內涵的「環原2019原住民族日特展」，今天移展至屏東縣獅子鄉文物陳列館，邀請早年積極投入正名運動的前國代江吉明和丹耐夫‧正若回首話當年，從清朝的「番」、日本殖民時期「高砂族」到國民政府時代「山胞」，「原住民」經不斷衝撞爭取終於入憲，2人用血淚斑斑形容該段歷程。

縣府原民處說，「命名文化」展示內容以屏東縣原住民族群排灣族、魯凱族命名文化為媒介，藉此認識原住民族命名規則及文化，促使原住民恢復傳統族名的價值與重要性及帶動「復名運動」的積極意義，展出包括持續推動「正名」，回復族名、氏族的稱呼、部落的名稱、領域範圍命名和行政區域重新命名等，深入探討自我認同、集體記憶、團體行動、權利意識等議題。

移展至屏東縣獅子鄉文物陳列館的特展，開幕式請到3位歷史見證人，包括1991年第1屆國民大會第1次召開修憲會議時，曾在陽明山中山樓內大聲疾呼「原住民」的前國大代表，也是獅子鄉在地人的衛生所退休主任江吉明、早在1980年代與「原權會」一起走上街頭抗爭的資深媒體人丹耐夫．正若和1992年在國大臨時會現場旁聽席哭喊抗議、被駐警抬離的大學生之一納凱兒．卡里多愛，分享早期原權運動的經歷與看見。

「將『原住民』正名入憲只是個起步，爭取權益，未來還有段長路要走！」68歲的江吉明和丹耐夫‧正若分別在體制內和體制外爭取，當時是被譽為「正名戰神」的風雲人物；2人感嘆，1980原權運動風起雲湧的年代，歷經35年之後，已在部落欣見花開，過程可謂血淚斑斑，也從熱血青年變成白髮老人，但土地權、自治權和文化狩獵權仍待爭取；回顧正名歷史，希望讓這塊土地上的人民體認族群間的理解和尊重，也因此更加彼此欣賞與友善對待

「環原2019原住民族日特展」今天移展至屏東縣獅子鄉文物陳列館，邀早年積極投入正...
「環原2019原住民族日特展」今天移展至屏東縣獅子鄉文物陳列館，邀早年積極投入正名運動的前國代江吉明和丹耐夫‧正若等人回首話當年。記者潘欣中／攝影
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「環原2019原住民族日特展」今天移展至屏東縣獅子鄉文物陳列館，邀請早年積極投入...
「環原2019原住民族日特展」今天移展至屏東縣獅子鄉文物陳列館，邀請早年積極投入正名運動的前國代江吉明（左）和丹耐夫‧正若回首話當年。記者潘欣中／攝影
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原住民屏東縣文物

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