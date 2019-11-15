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96歲單親阿嬤包粽養大5子 贈粽小英總統祝連任包中

2019-11-15 18:04聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

96歲高雄客家阿嬤劉張阿蕉，37歲守寡，靠賣粽子艱苦養大5個孩子，現在已經五代同堂。耳聰目明的阿嬤是小英總統的粉絲，她說很感謝蔡總統的社福政策，今天特別包了一些粽子，明天要到蔡英文高雄競選總統親自送給客家妹小英，希望她「包中」連任。

阿嬤的兒子劉明松說，母親37歲就守寡，靠著綁粽子養大5個小孩。當時生活非常艱苦，最多一天要用五、六斗米，包上超過5百顆的粽子，大概到57歲才結束粽子生意，但是逢年過節「手癢」的時候，還是會親手包客家粽子給親友享用。今天她包了好幾串客家素粽，令人垂涎。

劉張阿蕉雖然沒有讀書、不識字，但記憶力超好。「阿母是欠栽培！」劉明松說，以前逢年過節賣粽子旺季時，母親都是靠記憶記下客人的需求，回家後讓他寫下，然後趕交貨。記憶力到現在還是很好，他忘了東西放哪，問母親就知道。

劉張阿嬤說，小英總統很善良，推出的社會福利政策很好，自己和玄孫都有享受到福利。她很喜歡小英總統，想到明天要見到總統就很興奮，還請家人幫忙選衣服，並找好牆上的位置要懸掛與總統的合照。

96歲高雄客家阿嬤劉張阿蕉，包粽子送給客家妹小英，希望「包中」連任。記者徐如宜／...
96歲高雄客家阿嬤劉張阿蕉，包粽子送給客家妹小英，希望「包中」連任。記者徐如宜／攝影
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96歲高雄客家阿嬤劉張阿蕉是小英總統的粉絲，想到要見到總統就很興奮，還請家人幫忙...
96歲高雄客家阿嬤劉張阿蕉是小英總統的粉絲，想到要見到總統就很興奮，還請家人幫忙選衣服。記者徐如宜／攝影
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96歲高雄客家阿嬤劉張阿蕉，包粽子送給客家妹小英，希望「包中」連任。記者徐如宜／...
96歲高雄客家阿嬤劉張阿蕉，包粽子送給客家妹小英，希望「包中」連任。記者徐如宜／攝影
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高雄客家阿嬤劉張阿蕉（左）和立委管碧玲（右），用客語話家常。記者徐如宜／攝影
高雄客家阿嬤劉張阿蕉（左）和立委管碧玲（右），用客語話家常。記者徐如宜／攝影
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粽子蔡英文

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