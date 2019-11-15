96歲單親阿嬤包粽養大5子 贈粽小英總統祝連任包中

2019-11-15 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



96歲高雄客家阿嬤劉張阿蕉，37歲守寡，靠賣粽子艱苦養大5個孩子，現在已經五代同堂。耳聰目明的阿嬤是小英總統的粉絲，她說很感謝蔡總統的社福政策，今天特別包了一些粽子，明天要到蔡英文高雄競選總統親自送給客家妹小英，希望她「包中」連任。

阿嬤的兒子劉明松說，母親37歲就守寡，靠著綁粽子養大5個小孩。當時生活非常艱苦，最多一天要用五、六斗米，包上超過5百顆的粽子，大概到57歲才結束粽子生意，但是逢年過節「手癢」的時候，還是會親手包客家粽子給親友享用。今天她包了好幾串客家素粽，令人垂涎。

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劉張阿蕉雖然沒有讀書、不識字，但記憶力超好。「阿母是欠栽培！」劉明松說，以前逢年過節賣粽子旺季時，母親都是靠記憶記下客人的需求，回家後讓他寫下，然後趕交貨。記憶力到現在還是很好，他忘了東西放哪，問母親就知道。