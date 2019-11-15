親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

靠韓粉衝票？謝龍介不分區立委排序成吳敦義保護棒次

世界舞獅盛事「高雄戲獅甲」 水陸擂台雙拚爭獅王寶座

2019-11-15 17:31聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

世界舞獅盛事「高雄水陸戲獅甲」，11月16日、17日分別在高雄市立國際游泳池與高雄巨蛋登場。8支參賽隊伍分別來自馬來西亞新加坡、中國大陸及台灣，各獅隊總教練、旗手在今天的賽前記者會，展現運動家精神互相問候，本屆獅王盟主寶座誰屬？歡迎觀賽見分曉。

高雄市文化局長林思伶表示，高雄戲獅甲從原本的傳統廟會活動，透過地方人士與政府的堅持，至今已是世界三大獅王大賽之一，除了帶來地方認同感、提升城市的產業經濟，並提高城市的國際知名度，期望透過戲獅的文化活動帶給高雄福氣、喜氣、熱鬧，並代表高市府祝福各獅隊旗開得勝。

來自各國獅隊好手歷經兩年的整備磨練，11月14日陸續抵達高雄，並開始各種整備工作與套路檢查等程序，把握時間緊鑼密鼓地展開練習，力求在今年賽事博得頭籌，15日晚間將抽出16日出場順序，8支獅隊將一同在21支高樁上，挑戰無畏前行的體能、精神力與穩定度。

今年參賽獅隊分別是：基隆長興呂師父龍獅團、臺灣培德龍獅團、高雄兩廣龍獅戰鼓團、馬來西亞麻坡關聖宮龍獅團、中國比麟堂龍獅團、馬來西亞吉隆坡光藝龍獅團、新加坡藝威體育會、潤福堂（香港）國術龍獅總會。

高雄市歷史博物館表示，11月16日的競技賽事率先於高雄市立國際游泳池舉行，全球唯一5.5米深水樁陣與水上樁島，獅隊必須克服波光炫影影響，才能順利採青，贏得高分；11月17日各國參賽獅隊齊聚高雄巨蛋一爭高下，以兩天的成績角逐本屆獅王霸主。

水陸雙主場將帶給觀眾舞獅激鬥的視覺、聽覺震撼體驗，還有「九天民俗技藝團」開場藝陣。賽事詳情與售票資訊可至「高雄戲獅甲」Facebook粉絲專頁或年代售票系統查詢。

「高雄水陸戲獅甲」11月16日、17日分別在高雄市立國際游泳池與高雄巨蛋登場。圖...
「高雄水陸戲獅甲」11月16日、17日分別在高雄市立國際游泳池與高雄巨蛋登場。圖／高雄市歷史博物館提供
分享
水上高樁舞獅驚險萬分。圖／高雄市歷史博物館提供
水上高樁舞獅驚險萬分。圖／高雄市歷史博物館提供
分享
「高雄水陸戲獅甲」11月16日、17日分別在高雄市立國際游泳池與高雄巨蛋登場。圖...
「高雄水陸戲獅甲」11月16日、17日分別在高雄市立國際游泳池與高雄巨蛋登場。圖／高雄市歷史博物館提供
分享

馬來西亞高雄市新加坡

相關新聞

96歲單親阿嬤包粽養大5子 贈粽小英總統祝連任包中

2019-11-15 18:04

影／高雄電子走過半世紀 百名老員工「回娘家」歡聚

2019-11-15 15:58

擁抱碧海藍天高雄港灣 歷史碼頭的夢幻篇章

2019-11-15 15:05

金門「九宮部隊」召集令 首位返金老兵旅費全免

2019-11-15 14:29

用嗶的嘛ㄟ通！ 金門水頭碼頭今起可刷悠遊卡購買船票

2019-11-15 14:15

高雄今成立農產電商平台 利潤30%做公益

2019-11-15 13:12

高雄勞工夜市攤商「打死不退」 葉匡時：挑戰公權力

2019-11-15 11:10

代理高雄市長三年？ 葉匡時：法律不允許

2019-11-15 10:44

熱門文章

林志玲台南後壁老家 台灣小鎮藝術卡車周六開演

2019-11-15 08:11

捷運族當心！ 11月17日起多處車站出口因施工暫封閉

2019-11-15 13:06

桃園國民運動中心漏水等缺失多 民眾愛車也毀了

2019-11-14 19:54

高雄勞工夜市攤商「打死不退」 葉匡時：挑戰公權力

2019-11-15 11:10

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top