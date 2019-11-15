世界舞獅盛事「高雄戲獅甲」 水陸擂台雙拚爭獅王寶座

2019-11-15 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



世界舞獅盛事「高雄水陸戲獅甲」，11月16日、17日分別在高雄市立國際游泳池與高雄巨蛋登場。8支參賽隊伍分別來自馬來西亞、新加坡、中國大陸及台灣，各獅隊總教練、旗手在今天的賽前記者會，展現運動家精神互相問候，本屆獅王盟主寶座誰屬？歡迎觀賽見分曉。

高雄市文化局長林思伶表示，高雄戲獅甲從原本的傳統廟會活動，透過地方人士與政府的堅持，至今已是世界三大獅王大賽之一，除了帶來地方認同感、提升城市的產業經濟，並提高城市的國際知名度，期望透過戲獅的文化活動帶給高雄福氣、喜氣、熱鬧，並代表高市府祝福各獅隊旗開得勝。

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來自各國獅隊好手歷經兩年的整備磨練，11月14日陸續抵達高雄，並開始各種整備工作與套路檢查等程序，把握時間緊鑼密鼓地展開練習，力求在今年賽事博得頭籌，15日晚間將抽出16日出場順序，8支獅隊將一同在21支高樁上，挑戰無畏前行的體能、精神力與穩定度。

今年參賽獅隊分別是：基隆長興呂師父龍獅團、臺灣培德龍獅團、高雄兩廣龍獅戰鼓團、馬來西亞麻坡關聖宮龍獅團、中國比麟堂龍獅團、馬來西亞吉隆坡光藝龍獅團、新加坡藝威體育會、潤福堂（香港）國術龍獅總會。

高雄市歷史博物館表示，11月16日的競技賽事率先於高雄市立國際游泳池舉行，全球唯一5.5米深水樁陣與水上樁島，獅隊必須克服波光炫影影響，才能順利採青，贏得高分；11月17日各國參賽獅隊齊聚高雄巨蛋一爭高下，以兩天的成績角逐本屆獅王霸主。