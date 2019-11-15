影／高雄電子走過半世紀 百名老員工「回娘家」歡聚

2019-11-15 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄即時報導



與高雄加工區同步創設的高雄電子公司，百餘名散居海內外的資深員工在時任總經理的葉守璋號召下「回娘家」。大家歡喜聚首，瀏覽著老照片回首過去共同打拚的情景，回憶全浮上心頭。見到走過半世紀的園區不斷轉型升級，更驚嘆高雄加工區的蛻變成長。

高雄加工出口區創設於民國55年，同年創立的「高雄電子」是園區首家外商，自此開創台灣半導體產業先河。國內半導體界多位重量級人物像繼業科技董事長邱再興，環隆科技董事長歐正明、聯發科技董事長蔡明介、在美國矽谷創辦Pantronix的王大壯、光寶集團董事長宋恭源等，都從高雄電子發跡。

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今年適逢高雄加工出口區53周年，旅居大陸上海的高雄電子前總經理葉守璋號召百位老員工「回娘家」，受到加工處高雄分處長吳大川率員熱情相迎。

葉守璋說，他31歲時奉派到高雄加工區，當時的經濟部長是李國鼎，加工區草創時期是一片沙灘，辦公室也很小，晉用的是高中畢業的人力，員工一天薪水是8毛錢，現在已經不可同日而語。

參與「回娘家」活動的高電員工，散居海內外，有人還特地從美國返回，大家看到過去高電生產線的老照片，回憶一幕幕上演。一行人並大合影，留做下一個50年的歷史紀念。

加工出口區管理處長黃文谷說，高電是高雄加工區開區的第一間外商，也是國內半導體先驅，栽培出的人才帶來關鍵性示範，技術並開枝散葉。台灣的封裝測試產業能站上全球第一，高電功不可沒。