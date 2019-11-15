親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台灣發展「無人潛艦」，可作為海峽作戰的尖兵

港中大校長指校園已遭外來示威者佔領 呼籲師生撤離

影／高雄電子走過半世紀 百名老員工「回娘家」歡聚

2019-11-15 15:58聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

與高雄加工區同步創設的高雄電子公司，百餘名散居海內外的資深員工在時任總經理的葉守璋號召下「回娘家」。大家歡喜聚首，瀏覽著老照片回首過去共同打拚的情景，回憶全浮上心頭。見到走過半世紀的園區不斷轉型升級，更驚嘆高雄加工區的蛻變成長。

高雄加工出口區創設於民國55年，同年創立的「高雄電子」是園區首家外商，自此開創台灣半導體產業先河。國內半導體界多位重量級人物像繼業科技董事長邱再興，環隆科技董事長歐正明、聯發科技董事長蔡明介、在美國矽谷創辦Pantronix的王大壯、光寶集團董事長宋恭源等，都從高雄電子發跡。

今年適逢高雄加工出口區53周年，旅居大陸上海的高雄電子前總經理葉守璋號召百位老員工「回娘家」，受到加工處高雄分處長吳大川率員熱情相迎。

葉守璋說，他31歲時奉派到高雄加工區，當時的經濟部長是李國鼎，加工區草創時期是一片沙灘，辦公室也很小，晉用的是高中畢業的人力，員工一天薪水是8毛錢，現在已經不可同日而語。

參與「回娘家」活動的高電員工，散居海內外，有人還特地從美國返回，大家看到過去高電生產線的老照片，回憶一幕幕上演。一行人並大合影，留做下一個50年的歷史紀念。

加工出口區管理處長黃文谷說，高電是高雄加工區開區的第一間外商，也是國內半導體先驅，栽培出的人才帶來關鍵性示範，技術並開枝散葉。台灣的封裝測試產業能站上全球第一，高電功不可沒。

黃文谷也表示，高雄加工區在高電等企業奠立的基礎下與時俱進，目前已爭取到24億元前瞻計畫經費進行園區廠房更新，高電舊址將重建為智慧製造新基地，預計110年落成。

高雄電子首任總經理葉守璋號召百名老員工「回娘家」。記者王昭月／攝影
高雄電子首任總經理葉守璋號召百名老員工「回娘家」。記者王昭月／攝影
分享
高雄電子與高雄加工區同步創設，當年栽培的人才，在半導體業開枝散葉，各擁一片天。記...
高雄電子與高雄加工區同步創設，當年栽培的人才，在半導體業開枝散葉，各擁一片天。記者王昭月／攝影
分享
高雄電子女性資深員工看到過去加工區生產線的舊照片，回憶全上心頭。記者王昭月／攝影
高雄電子女性資深員工看到過去加工區生產線的舊照片，回憶全上心頭。記者王昭月／攝影
分享
高雄電子百位資深員工應當年總經理葉守璋號召，在加工區53周年慶回娘家共聚。記者王...
高雄電子百位資深員工應當年總經理葉守璋號召，在加工區53周年慶回娘家共聚。記者王昭月／攝影
分享

半導體薪水

相關新聞

擁抱碧海藍天高雄港灣 歷史碼頭的夢幻篇章

2019-11-15 15:05

金門「九宮部隊」召集令 首位返金老兵旅費全免

2019-11-15 14:29

用嗶的嘛ㄟ通！ 金門水頭碼頭今起可刷悠遊卡購買船票

2019-11-15 14:15

高雄今成立農產電商平台 利潤30%做公益

2019-11-15 13:12

高雄勞工夜市攤商「打死不退」 葉匡時：挑戰公權力

2019-11-15 11:10

代理高雄市長三年？ 葉匡時：法律不允許

2019-11-15 10:44

縮時攝影+空拍機+地下潛望系統 科技蒐證抓非法排放

2019-11-15 10:34

金門老兵響應召集令 限量紀念酒發完

2019-11-14 23:58

台鐵：高雄站年底減少9班柴聯車

2019-11-14 23:45

高市無障礙公車 拚2年內破8成

2019-11-14 23:22

高市鐵道綠廊南北打通 市民更有感

2019-11-14 23:18

保障蕉農收入 農委會試辦香蕉保險

2019-11-14 23:15

高屏冬蕉「1字頭」價位 蕉農鬱卒

2019-11-14 23:11

歐中慨參選澎湖立委 首提健保福利及鹽害房屋稅補償

2019-11-14 21:08

香蕉收入保險上路 旗山尚未破零、美濃賣4張

2019-11-14 19:45

冬蕉價差蕉農鬱卒嘆 「選舉無路用啦！」

2019-11-14 19:33

金門探金10月購物趣辦摸彩直播 當日加碼送20份現場獎

2019-11-14 19:33

世棒中澳大戰本周六登場 金門將辦賽事直播邀你來加油

2019-11-14 19:31

金門老兵召集令活動大捷 6千瓶紀念酒45天提前發完

2019-11-14 18:22

推動金門觀光 縣府全台走透透辦推介會

2019-11-14 17:48

不分區名單還在喬 屏東輔選座談還辦不辦？

2019-11-14 16:58

全額補助！科工館與企業推偏鄉學童電信科技之旅

2019-11-14 15:12

屏東竹田站百歲 限量紀念套票疊出新風貌

2019-11-14 14:26

台灣城鎮品牌獎揭曉 金城鎮成首個離島獲獎鄉鎮

2019-11-14 12:52

果農學習鳥蟲體書法作品義賣 助東基醫院建醫療大樓

2019-11-14 12:07

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

蔡賴配變英燦配？桃園街頭現看板 小英桃園競總澄清了

2019-11-14 17:14

林志玲台南後壁老家 台灣小鎮藝術卡車周六開演

2019-11-15 08:11

桃園國民運動中心漏水等缺失多 民眾愛車也毀了

2019-11-14 19:54

捷運族當心！ 11月17日起多處車站出口因施工暫封閉

2019-11-15 13:06

金門老兵召集令活動大捷 6千瓶紀念酒45天提前發完

2019-11-14 18:22

高雄勞工夜市攤商「打死不退」 葉匡時：挑戰公權力

2019-11-15 11:10

頭份市代會主席選立委夜市掃街 美女鎮代站台

2019-11-14 22:24

林右昌當市長後最遺憾的一件事 藍議員：建議主動退回

2019-11-15 13:16

182年仁壽宮圓醮掀高潮 神豬賽特等1579斤有史最重

2019-11-14 18:35

台東南迴「多良火車站」新隧道明年中完成

2019-11-15 13:16

父重病無收入憂被房東趕走 11歲童擺襪攤撐家計

2019-11-15 10:59

溪頭路幅拓寬800公尺 林明溱拍板春節前增路邊停車位

2019-11-14 18:07

為批評過自己的阮昭雄站台 賴清德這麼說

2019-11-14 20:56

冬蕉價差蕉農鬱卒嘆 「選舉無路用啦！」

2019-11-14 19:33

被蔡適應叫「大仔」 賴清德的舅舅童永說不能這樣叫

2019-11-14 19:51

出身嘉義縣農村 吳玉琴排民進黨不分區第一鄉親開心

2019-11-14 22:02

遛小孩打卡熱點 青青草原親子遊樂區、落羽松秘境啟用

2019-11-15 13:00

熊本熊又來了 本周六日基隆東岸商場賣萌

2019-11-15 07:24

雲林高麗菜誰耕鋤？ 雲林藍綠交鋒

2019-11-15 12:10

超美打卡點！烏山頭水庫「跨虹吊橋」 將恢復通行

2019-11-15 07:29

影／相隔30年辦王船醮 白沙屯五雲宮再建33尺大型王船

2019-11-15 07:18

代理高雄市長三年？ 葉匡時：法律不允許

2019-11-15 10:44

苗縣石虎保育自治條例 國民黨與改革連線2版本一讀通過

2019-11-14 17:47

台南主幹道復興路開挖 永康分局籲繞路免塞車

2019-11-15 08:13

日本高校師生四百多人畢旅到新豐高中 難忘養蜂體驗

2019-11-14 19:31

南方澳斷橋5億3千萬重建 將採懸臂工法鯖魚造型意象

2019-11-14 17:11

南方澳斷橋重建…鯖魚造型 耐久100年

2019-11-14 23:50

推動金門觀光 縣府全台走透透辦推介會

2019-11-14 17:48

高屏冬蕉「1字頭」價位 蕉農鬱卒

2019-11-14 23:11

影／賴清德委託行輔選蔡適應獻唱 姪子議員高歌再出發

2019-11-14 19:19

台鐵：高雄站年底減少9班柴聯車

2019-11-14 23:45

20餘輛古董車隊環台 德國總理同款車最吸睛

2019-11-14 18:23

他突然肚痛 醫師救命：是瘤破像引爆體內不定時炸彈

2019-11-15 11:54

金門「九宮部隊」召集令 首位返金老兵旅費全免

2019-11-15 14:29

韓女在台嚴重車禍 奇蹟康復賣房募款建媽祖廟

2019-11-15 14:42

陸軍聯合婚禮 莒光園地主播與丈夫「壁咚」阿帕契合影

2019-11-15 14:31

進度落後？ 2020台灣燈會下月開幕 官網空白只有12個字

2019-11-15 14:39

世棒中澳大戰本周六登場 金門將辦賽事直播邀你來加油

2019-11-14 19:31

香蕉收入保險上路 旗山尚未破零、美濃賣4張

2019-11-14 19:45

用嗶的嘛ㄟ通！ 金門水頭碼頭今起可刷悠遊卡購買船票

2019-11-15 14:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top