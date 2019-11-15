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公費流感疫苗第一階段開打 對象國小至高中生及醫員

2019-11-15 15:57聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市衛生局表示，今年公費流感疫苗採分批接種，第一階段今天起，施打對象為國小至高中學生及醫事人員；第二階段12月8日起，對象為65歲以上長者及學齡前幼兒；第三階段109年1月1日起，為其他公費對象。

由於流感病毒易侵襲學童及青少年引起校園群聚，且研究發現透過校園學生集中接種流感疫苗，可降低社區整體流感疫情與家中其他孩童的流感嚴重度，間接保護其他高風險族群。而醫事人員需第一線面對病患，為避免因感染流感而影響其健康照護工作，並預防醫療院所流感群聚，因此將醫事人員列為第一階段接種對象。

衛生局指出，今年提供的公費疫苗全面提升為四價疫苗，保護力與自費疫苗並無差異。學生族群安排於校園集中接種，屬自願性質，並非強制接種。家長只需填寫「流感疫苗接種同意書」，衛生局將安排專業醫療團隊進駐校園為學生提供接種服務，不會收取任何費用。學生如因故未能參與校園集中接種，家長可攜帶學校分發的「紅」單加「藍」單（補接種通知單和同意書共2張），108年12月1日至7日可至紅單背面所列52家合約院所補接種；12月8日起則可至全市597間合約醫療院所補接種。但須在就讀學校集中接種日期後方得補接種，疫苗免費，但需自付掛號費及其他相關醫療費用。

有關高雄市公費流感疫苗合約醫療院所及相關接種資訊，可至高雄市政府衛生局網站「流感疫苗專區」查詢https://khd.kcg.gov.tw/tw/department/news.php?zone=61&author=98。

公費流感疫苗第一階段開打施打對象為國小至高中學生及醫事人員。圖／高雄市衛生局提供
公費流感疫苗第一階段開打施打對象為國小至高中學生及醫事人員。圖／高雄市衛生局提供
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流感疫苗衛生局高雄市

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