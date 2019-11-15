影／搭茅草屋種小米 杉林都市農園傳承布農文化
2019-11-15 15:49
聯合報 記者徐白櫻
／高雄即時報導
高市杉林大愛「原住民都會農園」今天開園，開園首日舉辦「小米播種祭」，布農族耆老馬張儉帶頭祈福，之後部落長輩帶領巴楠花小學幼童在農園中撒下小米種子。原民會表示，族人跟永齡農場合作以有機方式種植傳統作物，並規畫種子銀行，讓農園成為部落農作文化傳承地。
10年前八八風災居民遷居杉林大愛里，許多人下山後失去種菜農園。為讓移居族人重溫部落農作生活，市府原民會在大愛里C區關懷據點旁設立農園，一分地農園分配給28位族人照顧，種植月桃葉、香蕉與肉桂等植株與時令鮮蔬。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
「原住民都會農園」今天上午開園，原民會副主委陳幸雄，以及高市議員范熾欽、陳幸富等人出席揭幕式，農園旁搭設傳統茅草寮，眾人在草寮內點燃柴火，小米播種祭展開。
布農族人說，播種祭傳承意味濃厚，儀式須由德高望重的耆老主持，今年88歲的關懷據點成員馬張儉象徵性在農地上種下小米、灑水灌注，用族語祈求作物豐收。簡單儀式後，其他長輩開始分配小米種子，帶領現場幼兒在農地上種小米。
原民會副主委陳幸雄表示，農園可讓族人重溫部落農作生活，並與鄰近的永齡農場學習有機栽培技術，種植有機蔬果促進關懷據點長輩健康。此外，農園也是「老幼共學」的重要場域，耆老可將種植經驗及知識傳承給巴楠花部落小學學童。
留言