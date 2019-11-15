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影／搭茅草屋種小米 杉林都市農園傳承布農文化

2019-11-15 15:49聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

高市杉林大愛「原住民都會農園」今天開園，開園首日舉辦「小米播種祭」，布農族耆老馬張儉帶頭祈福，之後部落長輩帶領巴楠花小學幼童在農園中撒下小米種子。原民會表示，族人跟永齡農場合作以有機方式種植傳統作物，並規畫種子銀行，讓農園成為部落農作文化傳承地。

10年前八八風災居民遷居杉林大愛里，許多人下山後失去種菜農園。為讓移居族人重溫部落農作生活，市府原民會在大愛里C區關懷據點旁設立農園，一分地農園分配給28位族人照顧，種植月桃葉、香蕉與肉桂等植株與時令鮮蔬。

「原住民都會農園」今天上午開園，原民會副主委陳幸雄，以及高市議員范熾欽、陳幸富等人出席揭幕式，農園旁搭設傳統茅草寮，眾人在草寮內點燃柴火，小米播種祭展開。

布農族人說，播種祭傳承意味濃厚，儀式須由德高望重的耆老主持，今年88歲的關懷據點成員馬張儉象徵性在農地上種下小米、灑水灌注，用族語祈求作物豐收。簡單儀式後，其他長輩開始分配小米種子，帶領現場幼兒在農地上種小米。

原民會副主委陳幸雄表示，農園可讓族人重溫部落農作生活，並與鄰近的永齡農場學習有機栽培技術，種植有機蔬果促進關懷據點長輩健康。此外，農園也是「老幼共學」的重要場域，耆老可將種植經驗及知識傳承給巴楠花部落小學學童。

高市杉林大愛「原住民都會農園」開園，面積約一分農地。記者徐白櫻／攝影
高市杉林大愛「原住民都會農園」開園，面積約一分農地。記者徐白櫻／攝影
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杉林大愛「原住民都會農園」啟用，原民會副主委陳幸雄（中）、高市議員范熾欽（右一）...
杉林大愛「原住民都會農園」啟用，原民會副主委陳幸雄（中）、高市議員范熾欽（右一）與農園班長邱秋妹（左一）替播種儀式點火祈福。記者徐白櫻／攝影
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部落長輩將小米種子撒在農地上，幼兒園小朋友在旁學習。記者徐白櫻／攝影
部落長輩將小米種子撒在農地上，幼兒園小朋友在旁學習。記者徐白櫻／攝影
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都市農園啟用舉辦小米播種祭，布農部落長輩將小米種子撒在農地上。記者徐白櫻／攝影記...
都市農園啟用舉辦小米播種祭，布農部落長輩將小米種子撒在農地上。記者徐白櫻／攝影記者徐白櫻／攝影
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布農族人原住民農地

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