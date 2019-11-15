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金門「九宮部隊」召集令 首位返金老兵旅費全免

2019-11-15 14:29聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

你是曾在金門九宮部隊服役的老兵嗎？金門正在等著你！

金門推動老兵召集令活動，獲得熱烈的迴響，原訂要3個月內發完的限量6千瓶紀念酒，竟然在短短的一個半月內就全數發完，金門縣觀光處今天表示，返金部隊前三名為誠實部隊、班超部隊、虎軍部隊，但很遺憾的是九宮部隊都無人返金； 金門縣戰地史蹟學會特發召集令邀請九宮部隊返金旅遊，首位老兵將可獲全額旅費補助。

金門縣戰地史蹟學會理事長陳自強表示，自觀光處丁健剛處長處得知隊徽領取情形，有感於在民國43年解編的九宮部隊，年紀應已至耄耋之年，感念老兵對金門的付出，該會為了讓圓滿活動參與，特別號召並熱誠邀請當年九宮部隊返金一遊，完成此次活動參與部隊的最後一塊隊徽拚圖。

陳自強表示，於108年12月31日前，有意返金之九宮部隊老兵，可以與金門縣政府老兵召集令活動為連絡窗口，於確認老兵確為「九宮部隊」弟兄，學會將提供返金旅宿及紀念品乙份。

丁健剛也指出，活動要特別感謝金門縣戰地史蹟學會大力幫忙，尤其陳自強理事長總是能即時協助縣府解決老兵的提問。為表感謝，特別致贈全套隊徽表達謝意，也請學會繼續協助。

金門縣觀光處長丁健剛（右二）感謝金門縣戰地史蹟學會大力幫忙，特別致贈全套隊徽表達...
金門縣觀光處長丁健剛（右二）感謝金門縣戰地史蹟學會大力幫忙，特別致贈全套隊徽表達謝意，由金門縣戰地史蹟學會理事長陳自強（右一）與幹部代表接受。圖／縣府提供
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