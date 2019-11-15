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用嗶的嘛ㄟ通！ 金門水頭碼頭今起可刷悠遊卡購買船票

2019-11-15 14:15聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

小三通越來越方便囉！金門縣車船處今天表示，因應全球智慧化多元支付應用，浯江輪渡公司與悠遊卡公司已完成支付系統建置，自今日起民眾於水頭碼頭櫃台，即可使用金門縣民卡或悠遊卡購買小三通船票前往大陸廈門或泉州，讓民眾購票更便利！

金門縣車船處長王垣坤今天也偕同悠遊卡公司專案經理陳暐政等人共同主持啟用，並現場教導民眾如何使用悠遊卡進行購票，不少民眾試用後，都直呼「方便多了」，以後購買小三通船票，不用再擔心會有一堆零錢。

車船處表示，過去民眾前往大陸地區購置船票，只能透過現金或刷卡進行交易，常有旅客詢問可否增加其他方式，該公司考量增加多元付款機制，建構智慧城市意象，考量多元支付方式購買船票已是時代的趨勢，特別提升縣民卡的使用範圍，讓鄉親可以用縣民卡及一般民眾可使用悠遊卡進行支付，增加旅客購買船票的便利性，也迎合縣府推動金門智慧島政策的展現。

王垣坤表示，以前購買小三通船票只能用現金，現在只要拿縣民卡或悠遊卡就可以購買小三通船票，讓支付更多元，民眾買票更輕鬆方便；至於網路購票部分，王垣坤說，目前正在積極建置中，大概明年6、7月就可以完成網路購票等服務，屆時小三通碼頭也會建置多台「電子購票機」，讓民眾也可以在機台自己完成購票。

車船處指出，此次開放僅針對縣民卡及悠遊卡部分，未來將進一步檢討納入支付寶、維信支付及其他電子交易服務，期盼為金門的鄉親及兩岸往來的旅客開創更優質的服務。

金門縣政府表示，從今日起民眾在水頭碼頭櫃台，就可使用金門縣民卡或悠遊卡購買「小三...
金門縣政府表示，從今日起民眾在水頭碼頭櫃台，就可使用金門縣民卡或悠遊卡購買「小三通」船票。記者蔡家蓁／攝影
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小三通的購票櫃臺，過去經常會出現民眾排隊購票，從今日起只要持縣民卡或悠遊卡也可進...
小三通的購票櫃臺，過去經常會出現民眾排隊購票，從今日起只要持縣民卡或悠遊卡也可進行購票。記者蔡家蓁／攝影
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金門縣車船處長王垣坤（中）今天偕同與悠遊卡公司專案經理陳暐政（右）、車船處課長吳...
金門縣車船處長王垣坤（中）今天偕同與悠遊卡公司專案經理陳暐政（右）、車船處課長吳國永（左）主持啟用儀式。記者蔡家蓁／攝影
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悠遊卡小三通金門

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