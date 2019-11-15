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高雄今成立農產電商平台 利潤30%做公益

2019-11-15 13:12聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

消費模式隨著科技發展便利性而改變，電子商務愈來愈受到消費者喜愛，高雄市農業局因應潮流，成立「高雄首選電商平台」，今天中午啟動開賣，宣布自開賣營運日起每季結算利潤30%做為公益基金，副市長陳雄文說，平台上架免收上架費，農民節省成本，也提高收益。

高雄市農業局說，這個平台由高雄市政府委託「高雄市農會」經營，將農產品編輯轉化為豐富的吸引力的網路商品，再結合「高雄銀行」完整的金流、與國內快捷物流、資訊流等資源，將高雄市農產品透過虛擬整合模式，協助高雄農友行銷推廣，上架免收上架費。

副市長陳雄文感謝在地友善企業高雄銀行率先響應認購1千分甲仙農會新品手洗愛玉，提供給高雄市國小做為食農教育使用，期望拋磚引玉讓更多企業多多利用這個平台支持購買在地農產。

高雄市農業局說，這次虛實整合，除了線上平台，實體店面蓮池潭的高雄產館也都上架陳列。例如，大崗山龍眼蜂蜜、內門農的龍鳳酥、甲仙農會的梅精梅錠等梅製品、大寮農會的紅晶鑽產銷履歷紅豆與紅豆冰淇淋、美濃農會的高雄147美濃米禮盒。

高雄物產館展示農特產品，也會定期依時序辦相關農產品銷售活動，與假日舉辦的親子食農教育活動，有效拉近產地與消費者距離。

高雄市農業局長吳芳銘說，這個平台，可提供長年性24小時的銷售管道，不受時間空間限制，另外，在農產品若逢盛產與贈送禮品的時節，例如每年農曆年節前後，高雄市農民也可以運用平台推廣蜜棗禮盒，玉荷包產期提供玉荷包禮盒預購等，香蕉、木瓜或番石榴等農產品遇有產銷壓力時，農業局就會機動性製作訂購單上網供企業訂購，可為高雄市當季農產增加消費量。

高雄市農業局因應潮流，成立「高雄首選電商平台」，今天中午啟動開賣，宣布自開賣營運...
高雄市農業局因應潮流，成立「高雄首選電商平台」，今天中午啟動開賣，宣布自開賣營運日起每季結算利潤30%做為公益基金。記者謝梅芬／攝影
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「高雄首選電商平台」提供長年性24小時的銷售管道，不受時間空間限制。記者謝梅芬／...
「高雄首選電商平台」提供長年性24小時的銷售管道，不受時間空間限制。記者謝梅芬／攝影
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高雄市農業局因應潮流，成立「高雄首選電商平台」，今天中午啟動開賣，宣布自開賣營運...
高雄市農業局因應潮流，成立「高雄首選電商平台」，今天中午啟動開賣，宣布自開賣營運日起每季結算利潤30%做為公益基金。記者謝牛田點
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