高雄勞工夜市攤商「打死不退」 葉匡時：挑戰公權力
2019-11-15 11:10
聯合報 記者謝梅芬
／高雄即時報導
高雄市勞工夜市落日條款11月11日已到，有商攤說下周仍要來擺攤，提言「打死不退」，高雄市副市長葉匡時上午在高雄市議會說，這是挑戰公權力，下周一如來擺攤，高雄市政府一定會取締。
警察局長李永葵表示，如果攤商違反規定，下周一再在一德路擺攤，就會開單告發。但蔡武宏認為，光是開單告發，對攤商沒有遏止效果，反過來再詢問副市長葉匡時，同時放映影片，攤商公然說，「打死不退!」，葉認為這是公然挑戰公權力，市政府會加強締。
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蔡武宏說，勞工夜市攤商占地為王，公權力不容踐踏，違法就是違法，要求警察局是否會貫徹到底，警察局長李永葵表示，一定會貫徹到底。
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