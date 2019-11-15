縮時攝影+空拍機+地下潛望系統 科技蒐證抓非法排放

2019-11-15 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



高雄市環保局今年9、10月，聯合空汙、水汙及廢棄物管理單位，運用多元科學儀器蒐證，連續針對鳳山溪上游事業進行專案聯合稽查，也針對例假日及夜間易遭違規排放廢汙水時段加強巡查，查獲違反廢棄物清理法及水汙染防治法相關規定共計18家次，停工4家，合計裁處金額330萬元以上。

環保局環境稽查科長林燦銘表示，鳳山溪上游專案稽查的對象包括皮革業、金屬表面處理業、電鍍業、屠宰業、食品製造業、印刷電路板製造業及塑膠製品製造業等高汙染潛勢行業別，並聯合空汙、水汙及廢棄物管理單位，針對事業的廢水排放、廢水設施運作情形、廢棄物及汙泥貯存設施、廢棄物許可申報及實際存量等面向，進行全面查核。避免事業廢水、廢棄物或空氣汙染物未經妥善處理，汙染鳳山溪。專案稽查期間共稽查144家次，查獲違反水汙法及廢清法計18家次。

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環保局也加強巡查鳳山溪上游河道是否有異常排放情事，並運用多元科學儀器，出動了縮時攝影機、無人空拍機、LED地下潛望系統、管型LED監控系統及水質連續測儀器等，進行汙染源蒐證，查獲4家事業未經許可排放，分別為2家食品製造業、1家金屬表面處理業及1家石材製品製造業。

林燦銘表示，其中1家金屬表面處理業，經多日巡查埋伏蒐證後，欲進行稽查收網時，發現該業者正進行機具設備搬遷至他處，環保局為避免該業者非法排放，繼續造成他處汙染，立即啟動無人空拍機進行空拍跟監蒐證作業，以防止非法排放汙染。同時環保局在業者廠房未經許可排放口採集水樣，現場量測pH僅3.08屬強酸性質，因蝕刻廢水特性含大量有害重金屬物質，恐嚴重危害水中生物，現場命停止排放廢水，並裁處罰鍰。