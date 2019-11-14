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歐中慨參選澎湖立委 首提健保福利及鹽害房屋稅補償

2019-11-14 21:08聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

國民黨澎湖立委參選人歐中慨今在競選總部首度提出競選政見，針對外界換將傳言不斷，國民黨縣黨部主委許國政也出席力挺，表達黨中央全力支持。

人稱「澎湖王」的無黨團結聯盟主席林炳坤日前雖舉辦感恩餐會宣布引退，但支持者仍不斷勸進並發動連署，更傳林炳坤陣營有人到澎湖縣選委會代為領表。許國政坦言，若林改變心意參選，將對選情產生極大衝擊，不過他掛保證說，「黨內不會有陣前換將的問題，也不可能會換將」。

歐中慨則提出55到64歲澎湖民眾比照原住民福利免繳健保費、鹽害補償房屋稅減半等政見。他表示，澎湖每年飽受東北季風侵襲長達半年，帶來的鹽害導致汽機車鐵器等容易腐蝕，房屋壽命也降低近半，在不能抗拒的氣候條件下，政府應給予特別照顧，如他當選，將爭取房屋折舊率提高，房屋稅減半回饋鄉親。

此外，在「離島建設條例」部分，16年來中央核定總補助額度約495億元，依據該條例第15條，必須的離島開發建設由中央政府編列預算專款支應，但這些年來僅補助了73.6億元，補助比例僅原核定額度的23.76%。

歐中慨說，「中央政府這樣對待澎湖，簡直不可思議，需要強有力的立委來監督！」

國民黨澎湖立委參選人歐中慨今首度提出競選政見。圖／歐中慨競選總部提供
國民黨澎湖立委參選人歐中慨今首度提出競選政見。圖／歐中慨競選總部提供
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