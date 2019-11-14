樹科大與彌陀區公所攜手 翻轉慢活漁村未來
2019-11-14 20:01
聯合報 記者徐白櫻
／高雄即時報導
行政院國發會將2019年設為「台灣地方創生」元年，樹德科技大學與高市彌陀鄉公所簽訂合作意向書，日後雙方將合作提報並執行地方創生事業計畫。樹德科大指出，合作計畫期程3年，攜手共創社區的發展、共榮與共享。
行政院國發會針對總人口減少、人口過度集中大都市，以及城鄉發展失衡等問題研擬因應對策。為協助彌陀區落實地方創生工作項目，今天下午，樹德科大副校長王昭雄與彌陀區公所區長歐劍君簽訂「地方創生計畫合作意向書」，多人見證，儀式簡單隆重。
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樹德科大副校長王昭雄表示，雙方合作前，樹德科大通識教育學院院長曾宗德整合跨系師資陣容與高雄市彌陀區進行互動，藉由先期輔導計畫促進雙方了解，日後團隊會協助區公所提案申請，共同推動地方創生計畫。
彌陀區長歐劍君指出，感謝樹德科大團隊替小漁村注入更多能量，希望產官學合作挖掘亮點，逐步讓慢活漁村找到出路，吸引外漂遊子返鄉生活。
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