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民進黨不分區立委最新的安全名單出爐 吳玉琴改列第一

香蕉收入保險上路 旗山尚未破零、美濃賣4張

2019-11-14 19:45聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

農委會10月起試辦「香蕉收入保險」，當農民收入未達標準時，可以獲得保險理賠。高雄旗山、美濃兩農會納入試辦，兩農會幹部與蕉農認同度高，不過多數人仍在觀望階段。

「收入減損型香蕉保險」保障109年度香蕉種植收入，以種植香蕉面積0.1公頃以上、植株長到100公分以上且未抽穗的蕉苗為投保標的，若農民收入低於市場均價，差額可由保險理賠填補，最高理賠額度為每公頃40萬元。

高市府農業局副局長王正一表示，農委會 10月起試辦「香蕉收入保險」，旗山、美濃納入試辦計畫，此政策是為了保障蕉農收入，減少天災或產銷失衡造成的損失。

計畫啟動後，旗山區農會尚未賣出保單，美濃區農會4人投保、面積1.056公頃。旗山區農會總幹事石檻彰指出，保險制度照顧農民，不過鄉下農民比較保守，目前尚無人投保，近日將舉辦七場次說明會加強說明政策，應該可以很快得到農民認同。美濃區農會總幹事鍾清輝表示，香蕉收入的保單從10月3日賣到明年3月31日，多數農民仍處於觀望階段，預計在白玉蘿蔔活動結束後加強推廣。

農委會在高雄、屏東試辦香蕉收入保險，多數農民仍在觀望階段。記者徐白櫻／攝影
農委會在高雄、屏東試辦香蕉收入保險，多數農民仍在觀望階段。記者徐白櫻／攝影
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農民香蕉保險

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