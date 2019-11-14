冬蕉價差蕉農鬱卒嘆 「選舉無路用啦！」

2019-11-14 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄即時報導



近日南部香蕉產地價格低落，高屏出現冬蕉罕見的「1字頭」價位，行情不如去年同期的20元以上，蕉農心情鬱卒。盤商認為，香蕉供過於求，仍有不少庫存香蕉。農糧署南區分署與屏東縣府農業處看法一致，近日產量以中部為主，中部香蕉產期結束後會漸入佳境。

高市府農業局指出，全台香蕉五大產區依序為屏東（3220公頃）、南投（3106公頃）、嘉義（2617公頃）、高雄（2117公頃）、台南（1096公頃），高雄香蕉今年產量約2萬公噸。

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去年高屏兩地夏蕉價格崩盤，農委會出手購買格外品去化減量，今年年初也有一段時間低落引起旗山蕉農反彈。以往夏蕉價格差，冬蕉是蕉農期待的時節，不過今年情況相反，夏蕉價格不錯，冬蕉價格卻是低落。漢中果菜合作社經理郭士男表指出，今夏價格好是因為連日豪雨導致瓜果類水果受損減產，入秋後橘子、蓮霧陸續上市，香蕉不受青睞。

「選舉作啥，香蕉價格不好有什麼用！」旗山一名女蕉農抱怨說，前陣子接到總統民調電話，她在電話中抱怨香蕉不賺錢，此時香蕉量少，價格不應該這麼差。另名蕉農則說，近日南部天氣很熱，日間氣溫還有30度高溫，香蕉成長速度快，再低下去就會賠本。

近日北農拍賣均價在每公斤26元上下。高市府農業局表示，高雄是全台第四大產地，香蕉另有催熟與運銷成本，產地價格不代表市價，消費者不要誤解；日本是台灣香蕉的主要外銷市場，農業局持續堆動外銷，今年出口數量比去年多，另外也鼓勵農民投保「香蕉收入保險」保障收入。