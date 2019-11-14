金門探金10月購物趣辦摸彩直播 當日加碼送20份現場獎
2019-11-14 19:33
聯合報 記者蔡家蓁
／金門即時報導
為帶動觀光、刺激消費，縣府日前特別舉辦「探金十月購物趣」活動，凡在金門在地商家消費，收集三枚不同店章即可參加摸彩，目前活動已於11月11日結束，縣府將於11月16日舉辦盛大的摸彩直播，邀民眾共同來見證，活動當天還加碼20份現場獎，讓在場參加直播的民眾，也可以試試手氣。
金門縣政府觀光處表示，此次的重頭戲摸彩活動特別選在熱鬧的「後浦16藝文特區」，並以Facebook直播方式同步轉播，活動還邀請了「聲林之王選手呂評逵」及「火舞小王子許文浚」前來表演，兩位都是非常優秀的金門子弟，歡迎民眾到場觀看，精采演出千萬別錯過。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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縣府觀光處表示，「探金十月購物趣」活動獎項非常豐富，除了iPhone-11手機、金湖飯店住宿券外，更加碼金獅影城電影票一百張及遠東航空台灣-金門機票十五張，且不限航程！
另外，摸彩活動當天也會加碼20份現場獎，凡前來現場參加直播的民眾，只要填妥資料就能額外再參加抽獎，獎品包括特色酒、賣場禮券等，讓民眾好禮獎不完！活動詳情可至「金門觀光逗陣行」Facebook粉絲專頁查詢：https://www.facebook.com/kmtdgo/，或致電金門縣政府觀光處洽詢（082-372267）。
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