金門探金10月購物趣辦摸彩直播 當日加碼送20份現場獎

2019-11-14 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



為帶動觀光、刺激消費，縣府日前特別舉辦「探金十月購物趣」活動，凡在金門在地商家消費，收集三枚不同店章即可參加摸彩，目前活動已於11月11日結束，縣府將於11月16日舉辦盛大的摸彩直播，邀民眾共同來見證，活動當天還加碼20份現場獎，讓在場參加直播的民眾，也可以試試手氣。

金門縣政府觀光處表示，此次的重頭戲摸彩活動特別選在熱鬧的「後浦16藝文特區」，並以Facebook直播方式同步轉播，活動還邀請了「聲林之王選手呂評逵」及「火舞小王子許文浚」前來表演，兩位都是非常優秀的金門子弟，歡迎民眾到場觀看，精采演出千萬別錯過。

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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縣府觀光處表示，「探金十月購物趣」活動獎項非常豐富，除了iPhone-11手機、金湖飯店住宿券外，更加碼金獅影城電影票一百張及遠東航空台灣-金門機票十五張，且不限航程！