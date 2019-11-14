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金門探金10月購物趣辦摸彩直播 當日加碼送20份現場獎

2019-11-14 19:33聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

為帶動觀光、刺激消費，縣府日前特別舉辦「探金十月購物趣」活動，凡在金門在地商家消費，收集三枚不同店章即可參加摸彩，目前活動已於11月11日結束，縣府將於11月16日舉辦盛大的摸彩直播，邀民眾共同來見證，活動當天還加碼20份現場獎，讓在場參加直播的民眾，也可以試試手氣。

金門縣政府觀光處表示，此次的重頭戲摸彩活動特別選在熱鬧的「後浦16藝文特區」，並以Facebook直播方式同步轉播，活動還邀請了「聲林之王選手呂評逵」及「火舞小王子許文浚」前來表演，兩位都是非常優秀的金門子弟，歡迎民眾到場觀看，精采演出千萬別錯過。

縣府觀光處表示，「探金十月購物趣」活動獎項非常豐富，除了iPhone-11手機、金湖飯店住宿券外，更加碼金獅影城電影票一百張及遠東航空台灣-金門機票十五張，且不限航程！

另外，摸彩活動當天也會加碼20份現場獎，凡前來現場參加直播的民眾，只要填妥資料就能額外再參加抽獎，獎品包括特色酒、賣場禮券等，讓民眾好禮獎不完！活動詳情可至「金門觀光逗陣行」Facebook粉絲專頁查詢：https://www.facebook.com/kmtdgo/，或致電金門縣政府觀光處洽詢（082-372267）。

為刺激消費，縣府日前特別舉辦「探金十月購物趣」活動，將於本周六舉辦盛大的摸彩直播...
為刺激消費，縣府日前特別舉辦「探金十月購物趣」活動，將於本周六舉辦盛大的摸彩直播。記者蔡家蓁／攝影
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